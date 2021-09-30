30 Eylül Masterchef Kırmızı takımda dokunulmazlığı kim aldı? 30 Eylül Perşembe Masterchef dokunulmazlık oyununu kim kazandı?
MasterChef yeni bölümüyle bu akşam ekranlara geldi. MasterChef Türkiye 30 Eylül bölümünde neler oldu? MasterChef'te dokunulmazlığı kim aldı? merak edildi. Bugün dokunulmazlık oyununda yaratıcılık oyunu oynanıyor. En iyi yemeği yapan kişi dokunulmaz olacak ve 1 kişinin ismini söyleyecek. Peki, Masterchef Kırmızı takımda dokunulmazlığı kim aldı? 30 Eylül Perşembe Masterchef dokunulmazlık oyununu kim kazandı? İşte detaylar...
30 Eylül Perşembe günü Masterchef dokunulmazlık oyunu heyecanı yaşanıyor. Bugünkü dokunulmazlık takım oyununu Mavi takım kazanmıştı. Buna göre Kırmızı takım kendi arasında bireysel dokunulmazlık oynuyor. Yarışma halen devam ediyor. Peki, Masterchef dokunulmazlığı kim kazandı? 30 Eylül Perşembe Masterchef dokunulmazlık oyununu kim kazandı?
Dün yapılan haftanın 2. takım oyununu Mavi takım kazanmıştı. Kırmızı takım kendi arasında dokunulmazlık oynamıştı. Gündem haberler için bizi takip edin. Haberler.com gündemin sıcak konularını sizler için derliyor.
Toplam 4 yemek istendi. Masterchef 30 Eylül günü istenen yemekler şöyle.
30 Eylül Günün Menüsü:
- - Kabak çiçeği dolması
- - Tepsili içli köfte
- - İslim kebabı
- - Haşhaşlı revani tatlısı
Henüz kazanan takım açıklanmadı. 4 yemekte en çok puanı alan takım kazanmış olacak. Şuan oylamaya geçildi. Her zarf içerisinde 4 oy mevcuttur. Toplam 36 oy verilecek. 18'i geçen kazanmış olacak. Haberler.com okumaya devam edin. Sizlere en doğru bilgileri tarafsız şekilde iletiyoruz.
Yemekler ve kazanan takımlar:
- Kabak çiçeği dolması : 9-0 mavi takım kazandı
- Tepsili içli köfte : 7-2 mavi takım kazandı
- İslim kebabı : 6-3 mavi takım kazandı
- Haşhaşlı revani tatlısı : 5-4 mavi takım kazandı
TOPLAM SKOR
MAVİ TAKIM 27 - 9 KIRMIZI TAKIM
KAZANAN TAKIM : MAVİ TAKIM
Buna göre kırmızı takım birazdan kendi arasında bireysel dokunulmazlık oyunu oynayacak.
Bugün takım dokunulmazlığını Mavi takım kazanmıştı ve kırmızı takım kendi arasında bireysel dokunulmazlık oyununa geçti. Yarışma halen devam ediyor. Kazanan isim açıklandığında yazacağız.
En iyi seçilen 2 tabak: Haberler.com kısaca bilgiler sizlerle. Aşağıdan haberimizi okumaya devam edebilirsiniz.
- - Burcu
- - Emre
Kazanan İsim : EMRE
Emre birazdan 5. eleme adayının ismini verecek.
Emre 5. eleme adayı olarak Ateş'in ismini verdi.