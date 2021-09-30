30 Eylül Güncel canlı altın fiyatları! Altın düşer mi, yükselir mi? Altın'da son durum nedir? Gram altın, çeyrek altın ve Cumhuriyet altını fiyatı ned

Yatırım amaçlı, ticari amaçlı, özel amaçlı olarak altın alış ve satışı milyonlar insan tarafından yapılmakta ve günlük altın alış ve satış fiyatı takip edilmektedir. Birçok amaçla özellikle de yatırım aracı ile altın alım ve altın satımı yapılmaktadır. Bu sebeple vatandaşlar Altın alış ve satış fiyatlarını merak ederler. Peki, 30 Eylül Perşembe Güncel altın fiyatları ne durumda, Altın düşecek mi, yükselecek mi? Altın'da son durum nedir? CANLI altın fiyatları! Gram altın, çeyrek altın ve Cumhuriyet altını fiyatı nedir? Tam altın fiyatı ve yarım altın fiyatı nedir? İşte haberimizde...

30 EYLÜL GÜNCEL ALTIN FİYATLARI! YÜKSELİR Mİ DÜŞER Mİ?

Güne 491,20 TL'den başlayan gram altının alış fiyatı 490,98 TL'ye düşmüştür.

Güne 495,41 TL'den başlayan gram altının satış fiyatı 495,39 TL'ye düşmüştür.

Güne 802,27 TL'den başlayan çeyrek altının alış fiyatı 801,85 TL'ye düşmüştür.

Güne 818,65 TL'den başlayan çeyrek altının satış fiyatı 818,65 TL'ye düşmüştür. Türkiye'nin en kapsamlı haber sitesi, Haberler.com ile haberler devam ediyor.

Güne 3302,06 TL'den başlayan Cumhuriyet altının alış fiyatı 3300,90 TL'ye düşmüştür.

Güne 3335,41 TL'den başlayan Cumhuriyet altının satış fiyatı 3333,94 TL'ye düşmüştür.

Güne 3241,85 TL'den başlayan tam altının alış fiyatı 3240,53 TL'ye düşmüştür.

Güne 3274,60 TL'den başlayan tam altının satış fiyatı 3273,27 TL'ye düşmüştür.

Güne 1604,55 TL'den başlayan yarım altının alış fiyatı 1603,67 TL'ye yükselmiştir.

Güne 1637,30 TL'den başlayan yarım altının satış fiyatı 1636,63 TL'ye düşmüştür.

GÜNCEL ALTIN FİYATLARI | 30 EYLÜL 2021 ÇARŞAMBA

Gram altın fiyatı alış: 490,98 TL satış: 495,39 TL

Çeyrek altın fiyatı alış: 801,85 TL satış: 818, 65 TL

Cumhuriyet altını fiyatı alış: 3.300,90 TL satış: 3.333,94 TL

Tam altın fiyatı alış: 3.240,53 TL satış: 3.273,27 TL

Yarım altın fiyatı alış: 1.603,67 TL satış: 1.636,63 TL Haberler.com kısaca bilgiler sizlerle. Aşağıdan haberimizi okumaya devam edebilirsiniz.

ALTIN FİYATLARI DÜN NE KADARDI? YÜKSELECEK Mİ DÜŞECEK Mİ?

Gram altın fiyatı alış: 490,65 TL satış: 494,86 TL

Çeyrek altın fiyatı alış: 801,39 TL satış: 817, 74 TL

Cumhuriyet altını fiyatı alış: 3.298,40 TL satış: 3.331,72 TL

Tam altın fiyatı alış: 3.238,27 TL satış: 3.270,98 TL

Yarım altın fiyatı alış: 1.602,78 TL satış: 1.635,49 TL

CANLI ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

Haberler.com - Gündem