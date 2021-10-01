30 Eylül 2021 Haberleri
30 Eylül 2021 Manşet Haberleri.
- Sanayi ve elektrik sektörüne kötü haber! Doğal gaza yüzde 15 zam geldi
- Okan Bayülgen'den sosyal medya fenomenlerini kızdıracak ifadeler: Hepsi çöp, hepsi zavallı
- Eljif Elmas'tan tarihe geçen performans! Avrupa Ligi'nin en erken golünü kaydetti
- Korkunç görüntüler! Evinin önünde oturan kadın, leopar saldırısına uğradı
- Marsilya-Galatasaray maçında ortalık karıştı! Fatih Terim soluğu Türk taraftarların yanında aldı
- Deney için ölen kadının beynini parçaladı! İşte insanın ölmeden 30 saniye önce yaşadıkları
- Olympiakos'un sahibi Vangelis Marinakis'ten Fenerbahçe maçı sonrası skandal sözler: Kendi şehrimizde kazandık
- Koronavirüsten sonra ortaya çıkan anal sendrom, insanı yerinde oturtmuyor! Doktorlar endişeli
- Polonyalı hakem bu eli nasıl görmez! İşte G.Saraylı futbolcuların penaltı beklediği pozisyon
- EPDK, 'elektriğe zam yapıldı' iddialarını yalanladı
- F.Bahçe taraftarının hedefindeki Luiz Gustavo: Takıma istediğim gibi yardım edemedim
- Youtuber gencin sosyal deneyi izleyenleri duygulandırdı
- Olympiakos mağlubiyeti taraftarı çıldırttı! Mert Hakan ve Gustavo oyundan çıkarken statta kıyamet koptu
- Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer ders saatleriyle ilgili soruyu yanıtladı: Kalabalık sınıflarda süre azaltılabilir
- İşte 13 bilim insanının bilinmesi istenmeyen raporu! 2500 yılında Dünya'da ne olacağını yazdılar
- Kadıköy'de büyük yıkım! Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe, Olympiakos'a 3-0 mağlup oldu
- Fransız polisinden skandal müdahale! Galatasaray taraftarı canını kurtarmaya çalışıyor
- Ülke bu olayla çalkalanıyor! Kızı doğum yaparken müstakbel damadıyla cinsel ilişkiye girdi
- Yiyecek bulmak için Sarıkamış ilçesine inen boz ayı, çöp konteynerlerini karıştırdı
- Ivana Sert davayı kaybetti! Avukatına 197 bin lira vekalet ücreti ödeyecek
- Marsilya çok tehlikeli geldi! Tüm hatlarımızla savunmadayız
- Hamile dini nikahlı eşini öldüren kocaya 2 kez ağırlaştırılmış müebbet istendi
- Son Dakika: Türkiye'de 30 Eylül günü koronavirüs nedeniyle 216 kişi vefat etti, 29 bin 104 yeni vaka tespit edildi
- Hatay'daki aile katliamında eşini ve 2 çocuğunu boğarak öldüren baba tutuklandı
- Rekabet Kurulu, Trendyol hakkında geçici tedbir kararı verdi! Suçlamalar çok ağır
- Taraftar göklere çıkardığı gibi indirmesini de bildi! Luiz Gustavo'ya büyük tepki var
- Sahte PCR testi yapmaktan yargılanan Bülent Ersoy'un 21 kişilik orkestra ekibi tutuklandı
- Diyarbakır'da kahreden dakikalar! Türk bayrağına sarılarak intihar etmek isteyen adamı çocuğu izledi
- Türkiye'nin Irak Büyükelçisi Ali Rıza Güney, elçiliğe Kurtlar Vadisi müziğiyle girdi
- Avrupa Ligi'nde bu hataların affı yok! Fenerbahçe'nin yediği gol işte böyle geldi
- Son Dakika: Milli Güvenlik Kurulu bildirisinde çok net Suriye mesajı: Sivillere saldırılar kalıcı çözümü engelliyor
- 17 yaşındaki Batuhan'ın öldürüldüğü Torbalı'da gerginlik! 150 kişi Suriyelilerin evini bastı
- İbrahim Tatlıses 'Çocuklarla ilgilenmedi' diyen eski eşi Adalet Sara'ya sert çıktı: İpi kesersem herkes yere çakılır
- İBB'nin bin yeni taksi teklifi UKOME'de 9'uncu kez reddedildi
- Şen kardeşler cinayetinde 'cinsel ilişki' iddiası! Ölüm döşeğinde katilinin ismini verdi
- Beşiktaş az kalsın suç makinesi transfer edecekti! İllegal bahis çetesinin arkasından Diego Costa çıktı
- Inter'de Hakan Çalhanoğlu krizi patlak verdi! Tepkilerin ardı arkası kesilmiyor
- Çıkardığı sesler yürek yaktı! Ayı, pençeleriyle tek hamlede kavradığı ineğin boynunu kırıp öldürdü
- Genç kızın cinayet savunmasını güvenlik kamerası çökertti! Trafik tartışmasında vurmuş
- Aşılamanın düşük olduğu Avrupa ülkelerine sonbaharda koronavirüs vakalar artabilir
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