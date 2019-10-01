30 Eylül 2019 Haberleri
30 Eylül 2019 Manşet Haberleri.
01.10.2019 00:18
- Çukur dizisinde Timsal Celil'in vurulma sahnesi sosyal medyada gündem oldu
- Kocaeli'deki 16 yaşındaki çocuğa cinsel istismarda 7 kişi gözaltına alındı
- Cinnet getiren koca eşini bıçakladıktan sonra intihar girişiminde bulundu
- Kayserispor, Hikmet Karaman'ın istifasını kabul etmedi!
- Erzurum'da acı olay! Annesinin mezarı başında ölü bulundu
- Şili halkının deprem anındaki soğukkanlılığı kameralara yansıdı
- Berna Laçin, elektriğe yapılan yüzde 14,9 oranındaki zamma tepki gösterdi
- Yolcuların, takla atan minibüsten yola savrulma anları saniye saniye kaydedildi
- THY, Hamidiye su ile anlaşmasını bitirdi sosyal medyada gündem oldu
- ABD'den sonra Rusya da silosunda tuttuğu kıtalararası balistik füzesini ateşledi
- Serdal Adalı'dan son dakika adaylık açıklaması
- Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası'ndan yeni sezon açılışı! Erdoğan ayakta alkışladı
- Fenomen Şeyma Subaşı'dan kalpli yatak pozu
- Kara Kartal düşme potasında! İşte güncel puan durumu
- Finale kalan Ramil Guliyev'in buruk sevinci
- Gazişehir Gaziantep ile Göztepe 1-1 berabere kaldı!
- Berrak Tüzünataç, kalçasına dövme yaptırdığı anı yayımladı
- Husiler, esir aldıklarını iddia ettikleri askerlerin görüntülerini yayınladı
- AFAD Başkanı Güllüoğlu'ndan İmamoğlu'na toplanma alanı yanıtı: 2 bin 864 alan belirlenmiş durumda
- Younes Belhanda: Belki de benim ortalarım yeterli olmuyor
- Romalı mühendisler 1800 yıl önce depremin etkisini azaltmak için kemerli yapılar inşa etmiş
- Fatih Terim, Neymar ve Cavani sözleriyle Galatasaraylıları uyardı!
- TEKNOFEST'te görücüye çıkan ve Rusya'dan getirilen yangın söndürme uçağının ilk testi Manisa'da yapıldı
- Hasan Ali Kaldırım'ın dönüş tarihi belli oldu
- ABD'nin yeni Genelkurmay Başkanı Mark Milley oldu
- Hindistan'da turist kafilesini taşıyan otobüsün yoldan çıkarak devrilmesi sonucu 21 kişi öldü, 60 kişi yaralandı
- PSG Teknik Direktörü Thomas Tuchel'den Fatih Terim'e büyük övgü: Onunla karşılaşmak rüya gibi
- Eski Bakan Faruk Çelik: 50+1 Türkiye'yi yorar yüzde 40 alan seçilmeli
- Hikmet Karaman'ın yerine ya Samet Aybaba ya da Hamza Hamzaoğlu!
- Buket Aydın'dan Kıraç'a: Cahilce açıklamaların artık son bulması gerekiyor
- Cardiff, Emiliano Sala için 6 milyon euro ödeyecek
- Yasar ipek'e koruma tedbirini ihlal ettiği gerekçesiyşe 3 günlük zorlama hapsi kararı verildi
- MGK'dan 'Güvenli bölge bir an önce hayata geçirilmeli' kararı çıktı
- Ankara'daki halk otobüsü kazasında ölenlerin sayısı 4'e yükseldi
- Eski Ukrayna Başsavcısı Lutsenko: Trump, Joe Biden'in oğlunu araştırmamı istedi
- Galatasaray'da Lemina, PSG maçında forma giyemeyecek
- Elektrik fiyatlarına yüzde 14.9 zam geldi
- Kulisleri sallayan iddia: Muhalefet Erdoğan'ın karşısına Babacan'ı çıkaracak
- Hikmet Karaman istifa etti
- Vatan Partisi Genel Başkan Yardımcısı Soner Polat hayatını kaybetti