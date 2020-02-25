30 evden su saati hırsızlığı iddiasına adli kontrol
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30 evden su saati hırsızlığı iddiasına adli kontrol

Samsun'da 30 ayrı ikametten su saati çaldıkları iddia edilen amca ve yeğeni, mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

25.02.2020 19:49 | Son Güncelleme: 25.02.2020 19:49
30 evden su saati hırsızlığı iddiasına adli kontrol

'da 30 ayrı ikametten su saati çaldıkları iddia edilen amca ve yeğeni, mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.


Edinilen bilgiye göre, Samsun'da 2 ay içinde 30 ayrı evden su saatlerini sökerek hurdacıya sattıkları iddia edilen D.Y.(22) ve amcası F.Y. (31), Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Bürosu ekiplerinin takibi sonucu yakalanarak gözaltına alındı. Polisteki sorguları tamamlanan F.Y. ve D.Y., Samsun Adliyesine sevk edildi. Savcı tarafından adli kontrol şartıyla nöbetçi mahkemeye sevk edilen 2 kişi mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - SAMSUN

Kaynak: İHA

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