30 evden su saati çalan amca-yeğen yakalandı
Haberler » 3. Sayfa » 30 evden su saati çalan amca-yeğen yakalandı - Haberler

30 evden su saati çalan amca-yeğen yakalandı

Samsun'da 30 ayrı ikametten su saati çaldıkları iddia edilen amca ve yeğeni, polis tarafından yakalandı.

25.02.2020 11:23 | Son Güncelleme: 25.02.2020 11:23
30 evden su saati çalan amca-yeğen yakalandı

'da 30 ayrı ikametten su saati çaldıkları iddia edilen amca ve yeğeni, tarafından yakalandı.


Edinilen bilgiye göre, Samsun'da 2 ay içinde 30 ayrı evden su saatlerini sökerek hurdacıya sattıkları iddia edilen D.Y.(22) ve amcası F.Y.(31), Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Bürosu ekiplerinin takibi sonucu yakalanarak gözaltına alındı.


Polisteki sorguları tamamlanan F.Y. ve D.Y., Samsun Adliyesine sevk edildi. - SAMSUN

Kaynak: İHA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
HABER YORUMLARI
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler