30 Ekim İzmir depremi nerelerde hissedildi? İstanbul, Ankara, Bursa, Çanakkale depremi hissetti mi? İzmir depreminde can kaybı var mı?

Merkez üssü İzmir olan ve İstanbul'da da hissedilen 6.6 büyüklüğündeki depremin nerelerde hissedildiği merak edildi. 30 Ekim İzmir depremi nerelerde hissedildi? İstanbul, Ankara, Bursa, Çanakkale depremi hissetti mi? Ege depremi son dakika haberleri.

İzmir'de meydana gelen ve şiddeti oldukça yüksek olan deprem nerelerde hissedildi? İstanbul, Ankara, Bursa, Çanakkale depremi hissetti mi? İzmir depreminde can kaybı var mı? İzmir depremi kaç şiddetinde oldu?

İZMİR DEPREMİ NERELERDE HİSSEDİLDİ?

Sosyal medyada pek çok şehirden paylaşılan görüntüler arasında en yıkıcı görüntüler İzmir'den gelmeye devam ediyor. Depremin hissedildiği şehirler ise şu şekilde:

Kırklareli

Tekirdağ

Balıkesir

İstanbul

Bursa

Çanakkale

Ege Denizi'nde meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki deprem, Trakya'da da hissedildi. Bölgede Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'na (AFAD) deprem nedeniyle meydana gelen bir olumsuzluğun olmadığı bildirildi.

Depremi hisseden vatandaşlar kısa süreli panik yaşayarak, sokağa çıktı.

AFAD Edirne Müdürü Kemal Şen, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Ege Denizi'nde meydana gelen depremin Edirne'de de hissedildiğini belirtti.

Şen, deprem dolayısıyla herhangi bir hasar ve zayiat durumunun söz konusu olmadığını ifade etti.

Kırklareli

Deprem, Kırklareli'nde de hissedildi.

Kırklareli Valiliği İl Afet ve Acil Durum Müdürü (AFAD) Muhsin Özer, Ege Denizi'nde 6,2 büyüklüğünde depremin Kırklareli'nde çok hafif hissedildiğini bildirdi.

Özer, Kırklareli'nde yüksek katlı binalarda oturanların depremi hissettiklerini söyledi.

Depremle ilgili kentte herhangi gibi bir aksaklığın yaşanmadığını ifade eden Özer, korkulacak bir durumun olmadığını kaydetti.

Tekirdağ

Depremin hissedildiği Tekirdağ'da da deprem kaynaklı herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığı bildirildi.

Tekirdağ AFAD Müdürü Recep Erol da Ege Denizi'nde 6,2 büyüklüğünde depremin Tekirdağ'da hafif hissedildiğini söyledi.

Erol, Tekirdağ'da vatandaşlardan gelen ihbarlarda hiç bir olumsuz durumun olmadığını bildirdi.

Balıkesir

Balıkesir'in Edremit ilçesinde Gazi Celal Mahallesi Çayiçi Caddesi'nde bulunan bir metruk binanın duvarı, sarsıntı nedeniyle yıkıldı.

Yıkılan duvarın parçaları, o sırada önünden geçen bir cipin üzerine düştü. Araçta hasar oluşurken, sürücüsü büyük panik yaşadı.

Öte yandan deprem nedeniyle yaşanan panik, Gazi Caddesi'nde faaliyet gösteren bir internet kafenin güvenlik kameraları tarafından saniye saniye görüntülendi. Deprem olduğu esnada kafedeki çocuklar ve gençlerin kaçışması saniye saniye kaydedildi.