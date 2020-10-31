30 Ekim 2020 Haberleri
31.10.2020 01:15 | Son Güncelleme: 31.10.2020 01:19
30 Ekim 2020 Manşet Haberleri.
- İzmir'de kurtarma çalışmalarının simgesi Buse'ye ulaşıldı! İşte ilk görüntüler
- ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı O'Brien'dan Türkiye'ye destek mesajı: Yardıma hazırız
- 6.6 büyüklüğündeki depremde tsunami Sığacık'ı yerle bir etti
- Enkaz altında kalanların yakınları hastaneye koştu; kimisi sinir krizi geçirdi, kimisi umutla bekledi
- Kasımpaşalı Yusuf Erdoğan: Beni ben yapan Trabzonspor'dur
- Enkaz altında kalan gencin ekiplere 'Abi sen gitme' deyişi yürekleri dağladı
- İzmir'deki depremde enkaz altında kalan 28 yaşındaki futbolcu kurtarıldı
- İzmir'deki depremde denizde meydana gelen girdap kameralara yansıdı
- Enkaz altındaki küçük kızın kurtarılma anı kameralara yansıdı! Babasının sözleri herkesi duygulandırdı
- Arkadaşının şakayla doğrulttuğu av tüfeği ateş aldı, lise öğrencisi hayatını kaybetti
- Fatih Karagümrük, evinde Erzurumspor'u 5-1 yendi
- Yakınları, Kulalı anne-kızın enkaz altında olduğunu sosyal medya hesaplarından paylaştı
- İzmir Tabip Odası Genel Sekreteri'nin eşi ve 2 çocuğu, depremde enkaz altında kalarak yaşamını yitirdi
- Libya Başbakanı Fayiz es-Serrac, istifa kararından vazgeçti
- Son Dakika: Trabzonspor, evinde Kasımpaşa'ya 4-3 mağlup oldu
- Sağlık Bakanlığı, PCR testini pozitiften negatife çeviren şebeke hakkında yasal işlem başlattı
- Pakdemirli'nin enkaz altında konuştuğu Buse ile ilgili güzel haberi Bakan Gül verdi: Şu anda kızımız çıkartılıyor
- Galatasaray-Bakken Bears maçı koronavirüs nedeniyle ertelendi
- Yunanistan'dan endişelendiren uyarı: 6.2 büyüklüğünde artçı sarsıntılar bekliyoruz
- İzmir Bayraklı'daki kurtarma çalışmalarından bir iyi, iki kötü haber
- Üç Bakan deprem bölgesinde: 17 enkazımız var, 4 bina tamamen çöktü
- Prof. Dr. Ahmet Ercan'ın 'Depremde yoksullar ölür, zenginler ölmez' sözleri sosyal medyada gündem oldu
- Hatay ve Sivas'ta meydana gelen kazalarda can pazarı yaşandı: 5 ölü, 6 yaralı
- Arkadaşlarıyla vedalaştıktan sonra yola çıkan motosiklet sürücüsü, kazada hayatını kaybetti
- Deprem sonrası aşağılayıcı paylaşımlarda bulunan 16 kullanıcı tespit edildi, 3 kişi gözaltında
- Cristiano Ronaldo'nun koronavirüs testi negatife döndü
- Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: İzmir'deki depremde 12 can kaybı, 438 yaralımız var
- Netflix, David Beckham ile belgeseli için 172 milyon TL'ye anlaşma sağladı
- Depremin ardından İzmir'de 4 hastanenin tahliye edildiği iddialarını İl Sağlık Müdürlüğü yalanladı
- İzmir, son 111 yılda 6 ve üzeri büyüklüğünde 8 deprem yaşadı
- Tekerlekli sandalyedeki vatandaş, deniz yükseldiği sırada boğularak hayatını kaybetti
- İzmir Valisi Köşger, vatandaşları belirlenen toplanma alanlarına davet etti
- 6,6'lık depremin ardından milyonluk rezidanslar oturulamayacak hale geldi
- Son Dakika: İzmir'de meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki depremde ölü sayısı 20'ye, yaralı sayısı 786'ya yükseldi
- Süper Lig'in yıldızları deprem paylaşımlarıyla Türkiye'nin acısına ortak oldu
- Bakan Pakdemirli ile enkaz altındaki Buse'nin duygulandıran diyaloğu: Köpekleri salın ben de kedi sesi çıkarayım
- Bakan Soylu fotoğrafla uyardı: Lütfen araçlarınızı kullanmayın, yolları müdahale ekiplerimize bırakın
- Deprem anında ve sonrasında neler yapılmalı? AFAD, önemli bilgileri paylaştı
- Prof. Dr. Naci Görür, 6.6'lık depremle sarsılan İzmir'i uyardı: Şehir merkezinde de deprem olabilir
- Son Dakika: İzmir'e girişler bir sonraki duyuruya kadar kapatıldı