30 Ekim 2019 Haberleri
30 Ekim 2019 Manşet Haberleri.
31.10.2019 00:18
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- Trump'ın montajlı köpek fotoğrafının orijinali ortaya çıktı: Vietnam gazisinin yerine köpek montajlanmış
- Gürse Birsel, Hürriyet gazetesinden istifa ettiğini açıkladı
- Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal: Tavlada oynasak bile iddialıyız
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- Galatasaray taraftarından destek çağrısı
- Hulusi Akar ile Metin Şentürk'ün diyaloğu resepsiyona damga vurdu: Hiç bizi görmüyorsun
- Son dakika: Irak'taki hükümet karşıtı gösterilerde ölü sayısı 100'e yükseldi
- ABD'li milyarder Epstein'ın ölümünde cinayet şüphesi: Öldürülmüş olabilir
- Bağdadi'nin öldürüldüğü operasyonda yaralanan köpeğe Trump'tan madalya
- ABD'nin Kaliforniya eyaleti orman yangınlarıyla mücadele ediyor! Yağmalama başladı, ünlüler evlerini terk etti
- TEM'de iki tır çarpıştı, yol ulaşıma kapandı: 1 yaralı
- İstanbul Valiliği'nin, kaydı bulunmayan Suriyelilere verdiği süre sona erdi
- Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu yabancı gazetecileri böyle susturdu: Teröristlere yer yok
- Feyenoord, Advocaat'ı takımın başına getirdi!
- Son Dakika: Fed faizi 25 baz puan indirdi
- ABD Hazine Bakanı Steve Mnuchin'den tehdit gibi yaptırım açıklaması: Listeyi hazırda tutuyoruz
- AEK, Yunus Özmusul'un sözleşmesini dondurdu!
- Beren Saat, muhabirlerin Kenan Doğulu sorularını yanıtsız bıraktı
- Fenerbahçe, Tarsus İdman Yurdu'nu 3-1 mağlup etti!
- Adalet Bakanı Abdülhamit Gül'den avukatlara güzel haber: Avukatlar bürolarından duruşmaya katılabilecek
- Bomba iddia: Ünlü şarkıcı Sıla ile Hazer Amani bu pazar evleniyor
- Nihat Özdemir: Yabancı sayısını düşürmeyi planlıyoruz
- Mete Yarar'dan Bağdadi'nin öldürülmesiyle ilgili ezber bozan sözler: Sağ ele geçirdiklerini 'ölü ele geçirildi' diye ilan edebilirler
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- Ambulans çalan hırsızın ilk ifadesi ortaya çıktı: Eski anılarımı canlandırmak için yaptım
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- Eşini zincirle boğarak öldüren adamdan kan donduran sözler: 5-6 dakika kadar sıktım, yorulunca bıraktım
- İtalya'dan küstah Türkiye açıklaması: Suriye'deki harekat Avrupa'yı tehlikeye atıyor
- Bursa'da ilginç kaza! Kopan vincin demiri suratına çarpan adam ağır yaralandı
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- İstanbul Boğazı'nın yetkilerini İBB'den alan kanun teklifine İmamoğlu'ndan ilk tepki: Hukuki yollara başvuracağız
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