30 düzensiz göçmeni Kıbrıs'a götürmeye çalışan insan taciri tutuklandı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

30 düzensiz göçmeni Kıbrıs'a götürmeye çalışan insan taciri tutuklandı

Suriye'den Kıbrıs'a geçiş yapmak isteyen 30 düzensiz göçmeni taşıyan botun kaptanı insan kaçakçılığı suçundan tutuklandı.

30 düzensiz göçmeni Kıbrıs'a götürmeye çalışan insan taciri tutuklandı
19.09.2020 00:21 | Son Güncelleme: 19.09.2020 00:50

Suriye'den Kıbrıs'a geçiş yapmak isteyen 30 düzensiz göçmeni taşıyan botun kaptanı insan kaçakçılığı suçundan tutuklandı.

Dün akşam saat 20: 00 sıralarında Gazipaşa balıkçı barınağında bulunan balıkçılardan denizde uzakta hızla hareket eden ışık gördükleri ve karada ormanlık alan içerisinde sesler geldiği ihbarı alan Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri harekete geçti. Kara aracı ve denizden kontrol aracı Gazipaşa balıkçı barınağına sevk edildi. Denizde ve karada yapılan aramalarda Gazipaşa balıkçı barınağı açıklarında iki bot içerisinde toplam 30 yabancı uyruklu düzensiz göçmen tespit edildi. "HASANCAN 1" ve "MİMİ"adlı kıçtan takma motorlu şişme botlar Gazipaşa balıkçı barınağına getirildi. Botu kullanan ve gözaltına alınan Muharrem Ç., Göçmen kaçakçılığı suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Biri çocuk, 4'ü kadın toplam 30 mültecinin, Suriye'nin İdlib şehrinden yola çıktığı, yasa dışı şekilde Kıbrıs'a geçiş yapmak istedikleri anlaşıldı. Kıbrıs'a iş bulma ümidiyle geçmek istediklerini belirten düzensiz göçmenler, Gazipaşa İlçe Emniyet Müdürlüğüne teslim edildi. Gazi Spor Salonunda geceyi geçiren göçmenler, ifadeleri alındıktan sonra Göz İdaresi Başkanlığına teslim edilecek.

(İHA)

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Oruç Reis Mike Pompeo Hulusi Akar Halife Hafter Selahattin Demirtaş
Magazin Müge Anlı Hazal Kaya Seda Sayan Aytaç Ağırlar
Spor Sörloth Tisserand Eddie Newton Rıza Çalımbay Robert Prosinecki
Daha Fazla Kaza Çocuk Milli Otomobil
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: 30 düzensiz göçmeni Kıbrıs'a götürmeye çalışan insan taciri tutuklandı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 19.9.2020 00:50:40. #1.15#
title