Türkiye, 30. Dünya Üniversiteler Yaz Spor Oyunları'nda 14 madalya kazandı.

İtalya'nın Napoli kentinde düzenlenen organizasyon sona erdi.

Oyunları 4 altın, 5 gümüş ve 5 bronz olmak üzere 14 madalyayla tamamlayan Türkiye, genel klasmanda 14. sırada yer aldı.

Milli sporculardan İrem Yaman ve Nafia Kuş tekvandoda, Özkan Baltacı çekiç atmada altın madalyaya uzandı. Ayrıca milli okçular Muhammet Yetim ve Süleyman Araz'dan oluşan Makaralı Yay Erkek Milli Takımı, altın madalya kazandı.

Okçulukta Yeşim Bostan ve Gizem Elmaağaçlı'nın yer aldığı Makaralı Yay Kadın Milli Takımı ikinci oldu. Makaralı yay ferdi yarışmalarda ise Muhammet Yetim, gümüş madalyayı boynuna taktı.

Cimnastikçi İbrahim Çolak erkekler halka aletinde, milli atlet Alperen Acet yüksek atlamada, Ferhat Bozkurt, Ersin Tekal ve Saffet Elkatmış'ın yer aldığı milli takım da yarı maratonda gümüş madalya aldı.

Bronz madalyaların ise 2'sini milli judocu Sebile Akbulut elde etti. Okçulukta makaralı yay kadınlarda Yeşim Bostan, atletizmde cirit atmada Eda Tuğsuz, cimnastikte erkekler paralel aletinde Ahmet Önder üçüncülük kürsüsüne çıktı.

Japonya zirvede yer aldı

30. Dünya Üniversiteler Yaz Spor Oyunları'nda ülke sıralamasında birinciliği 33 altın, 21 gümüş ve 28 bronz madalyayla Japonya elde etti.

Rusya 22 altın, 24 gümüş ve 36 bronz madalyayla ikinci, Çin 22 altın, 13 gümüş ve 8 bronz madalyayla üçüncü oldu.

Kaynak: AA