30. Dünya Üniversiteler Yaz Spor Oyunları'nda Türkiye, yarı maratonda bronz madalyanın sahibi oldu.

Türkiye Atletizm Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, İtalya'nın Napoli kentinde devam eden oyunların yarı maraton kategorisinde Türkiye, erkeklerde takım halinde bronz madalya elde etti.

Organizasyonda Ferhat Bozkurt, Saffet Elkatmış ve Ersin Tekal'dan oluşan Erkek Milli Takımı, yarı maratonda 3.24.47'lik toplam zamanıyla Japonya ve Çin'in ardından üçüncü olarak kürsüye çıktı.

Kaynak: AA