30. Dünya Üniversiteler Yaz Spor Oyunları'nda milli sporcu Özkan Baltacı, çekiç atmada altın madalya kazandı.

Türkiye Atletizm Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, İtalya'nın Napoli kentinde devam eden oyunların çekiç atma finalinde yarışan Özkan Baltacı, 75,98'lik derecesiyle altın madalyaya ulaştı.

Özkan Baltacı, organizasyon tarihinde atletizmde altın madalya kazanan 12. milli sporcu oldu.

Kaynak: AA