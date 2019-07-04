30. Dünya Üniversiteler Yaz Spor Oyunları
İtalya'nın Napoli kentinde düzenlenen 30. Dünya Üniversiteler Yaz Spor Oyunları'nda milli judocu Sebile Akbulut, bronz madalya kazandı.
İtalya'nın Napoli kentinde düzenlenen 30. Dünya Üniversiteler Yaz Spor Oyunları'nda milli judocu Sebile Akbulut, bronz madalya kazandı.
Türkiye Judo Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, kadınlar +70 kiloda mücadele eden Sebile Akbulut, üçüncülük maçında Alman Renee Luncht ile karşılaştı.
Milli sporcu, rakibini ipponla mağlup ederek bronz madalyanın sahibi oldu.
Kaynak: AA
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