İtalya'da düzenlenen 30. Dünya Üniversiteler Yaz Spor Oyunları başladı.

Türkiye Üniversite Sporları Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Türkiye, Napoli'de yapılan oyunlarda atletizm, atıcılık, tekvando, cimnastik, eskrim, judo, okçuluk ve yüzme olmak üzere 8 branşta mücadele edecek.

Ay-yıldızlı 63 sporcunun katıldığı organizasyon, 14 Temmuz'da sona erecek.

Kafilede yer alan sporcuların 29'unu milli atletler oluşturuyor.

Dünya ve Avrupa şampiyonu milli tekvandocu İrem Yaman da oyunlarda tatamiye çıkacak.

Kaynak: AA