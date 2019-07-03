30. Dünya Üniversiteler Yaz Spor Oyunları
İtalya'da düzenlenen 30. Dünya Üniversiteler Yaz Spor Oyunları başladı.
İtalya'da düzenlenen 30. Dünya Üniversiteler Yaz Spor Oyunları başladı.
Türkiye Üniversite Sporları Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Türkiye, Napoli'de yapılan oyunlarda atletizm, atıcılık, tekvando, cimnastik, eskrim, judo, okçuluk ve yüzme olmak üzere 8 branşta mücadele edecek.
Ay-yıldızlı 63 sporcunun katıldığı organizasyon, 14 Temmuz'da sona erecek.
Kafilede yer alan sporcuların 29'unu milli atletler oluşturuyor.
Dünya ve Avrupa şampiyonu milli tekvandocu İrem Yaman da oyunlarda tatamiye çıkacak.
Kaynak: AA
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