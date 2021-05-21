30 Dönümlük arpa küle döndü
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30 Dönümlük arpa küle döndü

30 Dönümlük arpa küle döndü
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde hasar esnasında çıkan kıvılcımlardan dolayı 30 dönümlük arpa küle döndü.

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde hasar esnasında çıkan kıvılcımlardan dolayı 30 dönümlük arpa küle döndü.

Edinilen bilgilere göre, Kahta ilçesine bağlı Dot köyünde Fehmi Turan'a ait arpa tarlasında hasat yapıldığı esnada biçerdöverden çıkan kıvılcımlar yangına neden oldu. Kısa sürede büyüyen yangın yerine Kahta Belediyesi itfaiye ekipleri ile Adıyaman Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucunda yangın kısa sürede söndürüldü.

Ölen yada yaralananın olmadığı olayda 30 dönümlük arpa küle döndü.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

30 Dönümlük arpa küle döndü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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