30 derecede kışlık yem mücadelesi Yozgat'ta tarım ve hayvancılıkla uğraşan köylüler, 30 derece sıcaklığın altında hayvanlarının kışlık yiyeceğini çıkarmak için patos vuruyor.

Yozgat'ta tarım ve hayvancılıkla uğraşan köylüler, 30 derece sıcaklığın altında hayvanlarının kışlık yiyeceğini çıkarmak için patos vuruyor.

Yozgat'ın Çekerek ilçesi Hamzalı köyünde geçimini tarım ve hayvancılık ile sağlayan vatandaşlar, hayvanlarının kışlık yiyeceğini uzun ve yorucu bir sürecin ardından hazırlıyor. Çiftçiler, güneşli ve sıcak hava da arpa ve buğday hasadı için sabahın erken saatlerinde işe koyulup, işleri yetiştirebilmek için günün en sıcak saatlerinde bile hummalı bir şekilde çalışıyor.

Bir taraftan tarladaki ürününü toplayan köylüler, diğer taraftan da topladığı arpa ve buğdayı traktörün arkasına bağladığı patosa atarak, saman ve arpasını ayırıyor.

Bölgede sert geçen kış aylarında ahırlarda tutulan büyük ve küçükbaş hayvanlar balya halinde saklanan samanları yiyerek besleniyor.

Sıcak havada çalışmanın zor olduğuna dikkat çeken Süleyman Ceylan, "Tarım ve hayvancılıkla uğraşıyorum, hububatlar kurudu hasadını yaptık, onun için patos yapıyoruz. Gelir kaynağımız bu. Patos makinesiyle saman ve buğdayı ayırıyoruz. Sıcakta çalışmak zor oluyor ama rüzgar olursa iyi oluyor yoksa çok zor oluyor çalışmak" dedi.

Hayvanlarının kışlık yem ihtiyacı için çalıştıklarını belirten İsmail Ceylan da, "Kış için hayvanlarımıza hazırlık yapıyoruz. Hayvanlarımızın samanının temin ediyoruz. Buğday ve arpayı ayırıyoruz. Rençberlik çok zor bir iş tozda sıcakta çalışmak çok zor iş" şeklinde konuştu. - YOZGAT

Kaynak: İHA