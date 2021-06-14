30 çuval plastik kapak çalan şüpheli adliyeye sevk edildi
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30 çuval plastik kapak çalan şüpheli adliyeye sevk edildi

30 çuval plastik kapak çalan şüpheli adliyeye sevk edildi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Eskişehir'de tekerlekli sandalye için toplanan plastik kapakları çalan şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Eskişehir'de tekerlekli sandalye için toplanan plastik kapakları çalan şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Eskişehir'de uzun yıllardır topladıkları plastik kapaklarla engelli vatandaşların yardımına koşarak tekerlekli sandalye temin eden 73 yaşındaki Halit Aydoğan ve torunu Melike Sarıtaş'ın evlerinin önünden 30 çuval plastik kapak çalındı. İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerin çalışmaları sonucunda kısa sürede bulunan kapaklar dede ve toruna teslim edilirken, şüpheli M.T.A. gözaltına alındı. Gözaltına alınan M.T.A., emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

(Ali Furkan Çetiner/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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