Artvin'de "30. Çurispil Yaylası Efkari Aşıklar Şenliği ve Karakucak Güreşleri Festivali" başladı.

Artvin'in Ardanuç ilçesine bağlı Konaklı köyü sınırları içinde yer alan bin 600 rakımlı Çurispil Yaylası'nda düzenlenen ve iki gün sürecek festivalin ilk gününde karakucak güreşleri yapıldı.

Artvin ve çevre illerden 98 sporcunun katılımıyla 11 kategoride gerçekleştirilen güreşlerin başpehlivanı Ardanuç Belediyesi adına güreşen Zeki Öztürk oldu.

Toplam 10 bin lira ödül dağıtılan güreşlerde başpehlivan bin 500 lirayla ödüllendirildi.

Güreşler sonrası dereceye giren güreşçilere, protokol üyelerince madalya ve ödülleri takdim edildi.

Festivalde Gürcistan'dan gelen ekibin sunduğu halk dansları ve atlı gösteriler de beğeniyle izlendi.

Festival için bölgeye gelen bazı vatandaşlar güreşleri takip ederken bazıları da ormanlık alanda kurdukları çadırlarında doğanın keyfini çıkardı.

Ardanuç Kaymakamı Muhammet Furkan Sancaktutar, Çurispil Yaylası Efkari Aşıklar Şenliği ve Karakucak Güreşleri Festivali'nin bu yıl 30'uncusunu düzenlediklerini söyledi.

Ardanuç'ta özellikle yaz aylarında festivallerin yoğunlaştığını ifade eden Sancaktutar, bu festivaller dolayısıyla her yıl binlerce vatandaşın ilçeye geldiğini ve ekonomik canlılık kazandırdığını kaydetti.

Sancaktutar, festivallerin birlik, beraberlik ve kardeşliğin pekişmesine de vesile olduğunu aktardı.

Ardanuç Belediye Başkanı Yıldırım Demir de festivalin içeriği bakımından her yaş grubuna hitap ettiğini belirterek, "Güreş bölgede sevilen bir spor. Festival kapsamında aşıklarımız burada çalıp söyleyecek. Konserlerimiz olacak. Bu etkinlikler farklı yaş grubundan insanlarımıza hitap ediyor. Halk oyunları, dans, müzik, güreş dolu dolu bir festival planladık. Amacımız insanlarımızı mutlu etmek, eğlendirmek. Festivale katılan ve burada emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz." dedi.

Festival yarın yapılacak aşıklar şöleni, köyler arası folklor yarışması amatör ses yarışması ve konserlerle sona erecek.