30 çiftin mobilyaları İnegöl'den
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30 çiftin mobilyaları İnegöl'den

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve zamanla Türkiye'ye yayılan korona virüs süreci nedeniyle evlilikleri ertelenen, maddi yetersizlikten dolayı evlenemeyen 30 çifte İnegöl Belediyesi ve İnegöl Ticaret Sanayi Odası mobilya desteğinde bulundu.

30 çiftin mobilyaları İnegöl'den
23.08.2020 10:02 | Son Güncelleme: 23.08.2020 10:06

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve zamanla Türkiye'ye yayılan korona virüs süreci nedeniyle evlilikleri ertelenen, maddi yetersizlikten dolayı evlenemeyen 30 çifte İnegöl Belediyesi ve İnegöl Ticaret Sanayi Odası mobilya desteğinde bulundu.

Anadolu'nun kapılarını Türklere açan 1071 Malazgirt Zaferi'nin 949'uncu yıl dönümünde Bitlis'in Ahlat ve Muş'un Malazgirt ilçelerinde düzenlenecek etkinlikler kapsamında Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayesinde kurulan Toplumsal Gelişim Merkezi Eğitim ve Sosyal Dayanışma Derneği (TOGEM-DER), bölgedeki ihtiyaç sahibi ailelere, çocuklara ve evlenecek çiftlere yardım götürdü. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da katılacağı Malazgirt Zaferi'nin 949'uncu yıl dönümü etkinlikleri kapsamında 30 gelin ve damat adayına İnegöl Belediyesi ve İnegöl Ticaret Odası iş birliğinde mobilya desteğinde bulunuldu.

TOGEM-DER aracılığıyla Bitlis'in Ahlat ve Muş'un Malazgirt ilçelerinde 30 çifte mobilya desteğine katkı sunan İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, "İnegöl Belediyesi olarak yardıma muhtaç ailelerimizin her zaman yanında oluyor, destek veriyoruz. Bu bağlamda İnegöl Belediyemiz ve İnegöl Ticaret Sanayi Odası iş birliğinde 1071 Malazgirt Zaferi'nin 949'uncu yılında Bitlis'in Ahlat ve Muş'un Malazgirt ilçelerinde pandemi nedeniyle düğünleri, nikahları ertelenen, maddi yetersizlikler yüzünden evlenemeyen 30 gelin ve damat adayının mobilyalarını İnegöl'den göndererek yardımda bulunduk. Bu vesile ile yardımcı olan iş adamlarımıza, mobilyacılarımıza teşekkür ediyorum. Evlenecek olan çiftlerimize de bir ömür boyu mutluluklar diyorum" dedi. - BURSA

Kaynak: İHA

Manşet

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