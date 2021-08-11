30 bin TL değerinde eşya çalan 2 hırsız tutuklandı
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30 bin TL değerinde eşya çalan 2 hırsız tutuklandı

30 bin TL değerinde eşya çalan 2 hırsız tutuklandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Sakarya'nın Serdivan ilçesinde 2 farklı ikametten 30 bin TL değerinde ziynet eşyası hırsızlığı ile alakalı yakalanan 3 şüpheliden 2'si tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Sakarya'nın Serdivan ilçesinde 2 farklı ikametten 30 bin TL değerinde ziynet eşyası hırsızlığı ile alakalı yakalanan 3 şüpheliden 2'si tutuklanarak cezaevine gönderildi. Şüphelilerin hırsızlık günü üzerinde bulunan eşyalar ise evlerinin bahçesindeki kümesin içerisinden çıktı.

Edinilen bilgiye göre, Serdivan ilçesinde bulunan 2 farklı ikametten 30 bin TL değerinde ziynet eşyası çalındı. Konunun bildirilmesi üzerine Sakarya il Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro ekipleri harekete geçti. Yapılan çalışma ve güvenlik kameraları incelemeleri neticesinde hırsızlık olaylarının gerçekleştirildiği ikametlerin çevresinde 3 şüphelinin eşkali tespit edildi. Daha sonrasında ise olayı gerçekleştirdikleri tespit edilen 2'si kadın 3 şüphelinin kimlikleri ve Arifiye ilçesinde saklandıkları 2 evin adresi de belirlendi.

Polis ekiplerince adreslere eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Evlerde yapılan aramalarda; 2 adet ruhsatsız tabanca, 2 adet ruhsatsız tüfek, çok sayıda ziynet eşyası ile hırsızlık günü şüphelilerin üzerilerinde bulunan kıyafetler evin bahçesinde bulunan kümesin içerisinde gizlenmiş şekilde ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler, Asayiş Şube Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi. Şüphelilerden 1'i adli kontrol tedbiri ile serbest bırakılırken, 2'si tutuklanarak cezaevine gönderildi. - SAKARYA

30 bin TL değerinde eşya çalan 2 hırsız tutuklandı
30 bin TL değerinde eşya çalan 2 hırsız tutuklandı
30 bin TL değerinde eşya çalan 2 hırsız tutuklandı
30 bin TL değerinde eşya çalan 2 hırsız tutuklandı
30 bin TL değerinde eşya çalan 2 hırsız tutuklandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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