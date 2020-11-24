30 bin öğretmen için 30 bin fidanı toprakla buluşturdu
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24 Kasım Öğretmenler Günü Kutlu Olsun

30 bin öğretmen için 30 bin fidanı toprakla buluşturdu

24.11.2020 17:38 | Son Güncelleme: 24.11.2020 17:43
30 bin öğretmen için 30 bin fidanı toprakla buluşturdu

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından Gaziantep İl Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğinde "24 Kasım Öğretmenler Günü Hatıra Ormanı" için şehirde görev yapan 30 bin öğretmen adına 30 bin fidan dikimi gerçekleşti.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından Gaziantep İl Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğinde "24 Kasım Öğretmenler Günü Hatıra Ormanı" için şehirde görev yapan 30 bin öğretmen adına 30 bin fidan dikimi gerçekleşti.

Geleceğe daha yaşanır ve yeşil bir Gaziantep bırakmak amacıyla Büyükşehir Belediyesi tarafından "Yeşil Şehirler Huzurlu Nesiller" sloganıyla ağaçlandırma çalışması devam ediyor. Bu kapsamda 24 Kasım Öğretmenler Günü nedeniyle Burç Kasabası'nda Büyükşehir Belediyesi ile İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nce Gazi şehirde görev yapan 30 bin öğretmen için 30 bin fidan ekimi gerçekleşti. "24 Kasım Öğretmenler Günü Hatıra Ormanı" nı oluşturacak fidanların ekim törenine Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, Gaziantep İl Milli Eğitim Müdürü Yasin Tepe katıldı.

Fidan dikiminde konuşan Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, 24 Kasım'ın özel bir gün olduğunu hatırlatarak, "Bizim medeniyetimiz özel bir medeniyet. Osman Gazi'yi Osman Gazi, Fatih'i Fatih yapan Şeyh Edebaliler, Ak Şemsettinlerdir. Cumhuriyetimizin Kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün hayatına bakınca o büyük komutan ve büyük liderin arkasında güçlü öğretmenleri var. Sevgili peygamberimizin hayatına bakınca büyük bir öğretmen olduğunu o kutsal mesleği sizin devam ettirdiğinizi görüyoruz. Bu yüzden bizim için kıymetlisiniz. Aslında eğitim yolculuğu bir beşerden insanı kamil grubuna götürme yolculuğudur. Ne kadar iyi, güzel, doğru, adaleti tesis eden, iyi bir yönetici, iyi bir aile babası, annesi olarak yetiştirecek sizlersiniz. Sizler bir hamurun içindeki maya, topraktaki bir tohumsunuz. Bugün koyduğumuz bütün hedefler için merkeze sizi almamız gerekiyor. Büyükşehir olarak yeni okul yerleri tesis ettik, okullarda büyük tadilatlar yaptık. Yarın başka hastalıklar olmasın diye bizlerin evreni de korumamız lazım. Bu yüzden ağaç diye geçmeyeceğiz. 30 bin canımız öğretmenimiz var ve her birinizin adına bu fidanları dikecek, ormana dönüştüreceğiz" diye konuştu.

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu ise yaptığı konuşmada Güzel bir günde güzel bir etkinlikte olduklarını söyleyerek, Büyükşehir Belediye Başkanı'na teşekkür etti. Belediyelerin yeşillendirme konusunda çok atak olduğunu Gaziantep orman konusunda fakir bir coğrafyada bulunduğunu ve hep beraber şehri yeşillendirmek için çalıştıklarını aktardı.

Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu ise sıkıntılı bir dönem olduğunu hatırlattı, öğrencilerle öğretmenler beraber ağaç dikmesini istediklerini ama pandemiden dolayı bunun gerçekleşmediğini iletti. Sürekli ağaç dikimine devam edileceğini belirtti.

Gaziantep İl Milli Eğitim Müdürü Yasin Tepe ise "Yeşil Antep Yeşil Türkiye" için 30 bin öğretmen adına 30 bin fidan dikileceğini söyledi, Tüm katkılarından dolayı Büyükşehir Belediye Başkanı ve Şehitkamil ve Şahinbey Belediye Başkanlarına teşekkür etti. - GAZİANTEP

30 bin öğretmen için 30 bin fidanı toprakla buluşturdu
30 bin öğretmen için 30 bin fidanı toprakla buluşturdu
30 bin öğretmen için 30 bin fidanı toprakla buluşturdu
30 bin öğretmen için 30 bin fidanı toprakla buluşturdu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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