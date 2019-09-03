30 bin öğrenciye "Eğitim Kart" veriliyor

03.09.2019 15:29

İhtiyaç sahibi 30 bin aileye verilecek ve kırtasiye alışverişinde kullanılacak kartlarla ilgili protokol imzalandı.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer seçim kampanyasında verdiği sözlerden birini daha hayata geçirdi.Eğitime desteğe büyük önem veren İzmir Büyükşehir Belediyesi, İzmir esnafının da faydalanacağı İzmir Eğitim Kartı projesini hayata geçirdi. 2019-2020 Eğitim ve öğretim dönemi için İzmir Büyükşehir Belediyesi ile İzmir Kitap ve Kırtasiyeciler Esnaf Odası arasında imzalanan protokol aracılığıyla öğrencilere toplamda 2 milyon160 bin lira değerinde destek sağlanacak. Söz konusu kartlar ihtiyaç sahibi 30 bin ilkokul ve ortaokulöğ rencisinin velilerine teslim edilecek. İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Odası Birliği "Eğitim Kart"la alışveriş yapanlara ek yüzde 10 oranında indirim yapacak.

Bu dayanışma devam edecek

Öğrencilere yeni eğitim öğretim yılında başarılar dileyen Başkan Soyer imza töreninde yaptığı konuşmasında, "Seçim kampanyası döneminde Büyükşehir Belediyesi bir şey satın alacaksa İzmirlilerden alacak demiştik. Bugün satın almaların en anlamlı günlerinden birini yaşıyoruz. İzmir'deki 30 bin çocuğa kırtasiye seti hediye edilecek. Odamızın tüm üyelerine teşekkür ediyorum. Bundan sonra farklı odalarımızla da aynı dayanışma ve işbirliği içinde olacağız" sözlerine yer verdi.

Çok mutluyuz

İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Zekeriya Mutlu, "İzmir Büyükşehir Belediye Başkanımız Tunç Soyer'e çok teşekkür ediyoruz. Bu protokol hem ihtiyaç sahibi ailelere hem de esnafımıza katkıda bulunacak" dedi. Kitap ve Kırtasiyeciler Odası Başkanı Hulusi Demir, "Başkanımız Tunç Soyer'in sıkıntılı günler geçirdiğimiz bu zamanda ihtiyaç sahiplerine gösterdiği katkıdan dolayı çok mutluyuz. Seçim zamanında söylediği sözünü tuttu. Bu çok önemli bir proje. Tüm Türkiye'ye örnek olmasını diliyorum" şeklinde konuştu.

Kaynak: Bültenler