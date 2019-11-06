30 bin liralık avokado çalanlar yakalandı (2)
TUTUKLANDILARAlanya'da bir bahçeden toplam 30 bin lira değerinde 10 bin avokado çaldıkları suçlamasıyla gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen S.G., T.B. ve S.G., nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
06.11.2019 16:11 | Son Güncelleme: 06.11.2019 16:11
TUTUKLANDILAR
Alanya'da bir bahçeden toplam 30 bin lira değerinde 10 bin avokado çaldıkları suçlamasıyla gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen S.G., T.B. ve S.G., nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Kaynak: DHA