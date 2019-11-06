30 bin liralık avokado çalanlar yakalandı (2)

06.11.2019 16:11 | Son Güncelleme: 06.11.2019 16:11

TUTUKLANDILAR

Alanya'da bir bahçeden toplam 30 bin lira değerinde 10 bin avokado çaldıkları suçlamasıyla gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen S.G., T.B. ve S.G., nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Kaynak: DHA