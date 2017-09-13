30 bin kişide bir görülen hastalığı yendi

Doktorların hayatını kaybedecek dediği Ozan artık futbol oynuyor



AĞRI - Ağrı'da Dandi Valker Variant hastalığına doğuştan yakalanan ve doktorların ameliyata alınması halinde kurtarılamayacağını söylediği iddia edilen Ozan Çetin adlı 5 yaşındaki çocuk, İstanbul'da bir hekimin gönderdiği ilaçlar sayesinde hayata tutundu. Hafıza kaybı yaşayan ve tedavisi devam eden çocuğun annesi Çiğdem Çetin, devam eden tedavide paralarının kalmadığını belirterek Başbakan Binali Yıldırım'dan yardım istedi.

Ağrı'nın Taşlıçay ilçesine bağlı Çöğürlü Köyü'nde ikamet eden Alaaddin ve Çiğdem Çetin çiftinin 6 çocuğundan biri olan 5 yaşındaki Ozan, dünyada 30 bin kişide bir görülen ve tedavisi olmayan Dandi Valker Variant hastalığına yakalandı. 5 yaşına kadar yürüyemeyen ve sürekli hastalıklarla mücadele eden Ozan, maddi imkansızlıklar içerisinde yaşayan ailesi tarafından komşulardan borç para alınarak sürekli tedavi için hastanelere götürüldü.

Anne Çetin, eşi İzmir'de inşaatlarda çalıştığı için nisan ayında oğlunu tek başına Erzurum Atatürk Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürdü, ancak hastanede 4 ay sonrasına verilen emar çekimi nedeniyle çaresiz anne hasta oğlu ile birlikte köyüne geri döndü. Emarın çekileceği gün geldiğinde yol parası bulamayan anne ve oğlu Erzurum'a gidemediler. Bu süre içerisinde durumu gittikçe kötüye giden Ozan'ın saçları tamamen döküldü. Çaresizce kendilerine ulaşacak yardım elini bekleyen aile günler sonra tanıdıklardan borç para alarak Erzurum'a gittiler.

Hastanede doktorların hastalığın tedavisinin olmadığını ve ameliyata alınması halinde çocuğun hayatını kaybedeceğini iddia eden anne Çetin, oğlunu alıp köyüne dönerek köy imamının aracılığıyla İstanbul'da ikamet eden hekim Remzi Kök ile iletişime geçti. Gönderilen ilaçları her gün oğluna veren anne Çetin, oğlunun mucizevi bir şekilde iyileştiğini söyleyerek kısa zamanda iyi mesafe katettiklerini ifade etti. Oğlunda ciddi düzelmelerin olduğuna dikkat çeken anne Çiğdem Çetin, bu tedavinin her ay 2 bin lira karşılığında gönderilen ilaçlarla devam ettiğini belirtti. Artık hekimden ilaç alacak paralarının kalmadığına değinen anne çetin bundan sonraki süreçte Başbakan Binali Yıldırım'dan ve yetkililerden yardım istedi.

Oğlunun şuanda durumunun çok iyi olduğunu ve 5 yıl boyunca yürüyemeyen ve yatağa mahküm olan Ozan'ın arkadaşları ile futbol bile oynadığını belirten Anne Çetin, tedavinin aksaması halinde çocuğunu kaybetme riski ile karşı karşıya kalacağını söyledi.

2 odalı bir evde yaşadıklarını ve devletten 3 ayda bir maaş aldıklarını dile getiren anne Çiğdem Çetin bu paranın çocuğun ilaçlarına yetmediğini belirtti. Ozan'ın geçmişte fiziki olarak çok geride kaldığını ve yürüyemediğini hatırlatan Anne Çetin, "Ozan'ı sürekli doktorlara götürüyorduk. Çocuğumu Ağrı Devlet Hastanesi'ne götürdüm yatırıp iğne yaptılar ve hastalığının bronşit olduğunu söylediler. Oğlum halen bazı şeyleri biliyor, bazı eyleri bilmiyor. Biri oğlumu döverse kimin onu dövdüğünü bilmiyor. Daha sonra paramız olmadığı için komşularımızdan borç para alarak oğlumu Ağrı'da özel bir hastaneye tedavi için götürdüm. Ben durumu doktora anlattım. Doktor bana hastalığın çocuğun kafasından kaynaklandığını söyledi, bende daha sonra oğlunu Erzurum Atatürk Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürdüm. Emar filmi için 4 ay sonrasına bize tarih verdiler. Daha sonra bizde köyümüze döndük, eşim İzmir'de inşaatta çalıştığı için yanımızda değildi. Çocuğumuzu maddi imkansızlıklar nedeniyle tedaviye zamanında götüremedik. Oğlumun saçları döküldükten sonra Erzurum'da beyin cerrahi doktoruna götürdüm. Oradan cildiye doktoruna gönderildik, bize ilaç verdiler biz ilacı sürdük, ama oğlum iyileşmedi. Bizim evimiz eczane gibi, bir sürü paramız gitti. Aldığımız ilaçlara hiçbir işe yaramadı" dedi.

'Ameliyat etmeleri halinde çocuğumuzun kurtarılamayacağını söylediler'

Oğlumun kafasındaki hastalığı sürekli ayaklarına attığını bu yüzden acı içerisinde kıvranarak ağladığını ifade eden Anne Çetin, "Erzurum Atatürk Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde bize oğlunun kurtuluşu yoktur dediler. Hastane de doktorlar bize bu hastalığın tedavisinin olmadığını ve ameliyat etmeleri halinde çocuğumuzun kurtarılamayacağını söylediler. Biz çaresizdik, çocuğumuz dışarıya çıkamıyordu. Sürekli kusuyordu, kafasındaki hastalık nedeniyle ağrısı ayaklarına atıyordu, ağlıyordu. Oğlum korkudan hep bağırıyordu, her zaman korkup kaçıyordu. Bir insanı gördüğünde 'anne bir şeyler beni yiyor' diyerek kendisini benim kucağıma atıyordu, oğlum çok hastaydı" şeklinde konuştu.

'Oğlum yavaş yavaş duvarlara tutunarak ayağa kalkıyordu ve daha sonra yürüdü'

Köyün imamından İstanbul'da bulunan hekim Remzi Kök'ün cep telefon numarasını aldıklarını dile getiren Anne Çetin, "Hekimle iletişime geçerek oğlumun durumunu anlattım. Oda oğlumun ilacının kendisinde olduğunu söyleyerek bize ilaç gönderdi. Oğlum ilk başlarda yediği ilaçlardan tepki vermedi. Hekim bize dediği eğer oğlunun kanı pozitif ise çabuk iyileşir, ama negatif ise geç iyileşir. Bende oğlumu aldım Taşlıçay Devlet Hastanesi'ne götürdüm kan grubu negatif çıktı. Biz tekrardan ilaç aldık, oğlumun elleri ve ayakları köpürdü. Küçük çocuklar gibi dizleri üstünde yürüdü, yavaş yavaş duvarlara tutunarak ayağa kalkıyordu ve daha sonra yürüdü. Allah oğluma şifa gönderdi. Çok mutluyum, çok sevinçliyim, Allah'a her gün binlerce kez şükrediyorum. Oğlum gözümün önünde erimedi. Çok şükür evlat acısı tatmadım. 6 çocuğum var, maddi durumumuz iyi değil, kocamın devamlı bir işi olmadığı için inşaatlarda çalışıyor, her ay ilaçlara bin 500 lira para veriyoruz. Ben çocuğumun ilaçlarını alamıyorum, tedavisini yapamıyorum. Ben istiyorum ki bize bir yardım eli uzansın. 6 çocuğum var, devletimizden ve başbakanımızdan yardım istiyoruz" diye konuştu.