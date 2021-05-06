30 bin hastanın ayağına kadar hizmet
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30 bin hastanın ayağına kadar hizmet

İhlas Haber Ajansı / FEHİME KARTAL - Haberler | Sağlık

- 30 bin hastanın ayağına kadar hizmet Kocaeli İl Sağlık Müdürlüğü, pandemi döneminde kronik rahatsızlığı olan vatandaşların evlerine giderek, evde sağlık hizmeti vermeye devam ediyor.

- 30 bin hastanın ayağına kadar hizmet

KOCAELİ - Kocaeli İl Sağlık Müdürlüğü, pandemi döneminde kronik rahatsızlığı olan vatandaşların evlerine giderek, evde sağlık hizmeti vermeye devam ediyor. 2021 yılında toplam 30 bin 84 hastaya evde sağlık hizmeti sunduklarını kaydeden İl Sağlık Müdürü Yüksel Pehlevan, 107 personelin evde sağlık hizmetlerinde görev yaptığını söyledi.

Kocaeli İl Sağlık Müdürlüğü, evde sağlık hizmetleri ekipleri yaşlılık veya kronik hastalıklar sebebiyle evlerinden çıkamayan ve sağlık merkezlerine gidemeyen hastaların evlerine giderek aşılama, muayene, tahlil gibi birçok hizmetten yararlanmalarını sağlıyor. Bu hizmetten yatağa bağımlı yarı bağımlı hastalar, palyatif bakım hastaları, ileri derecedeki kas hastaları, alzheimer, demans, parkinson tanılı hastalar, kanser hastaları, tıbbi operasyon sonrası hekimi tarafından evde takibi uygun görülen hastalar yararlanabiliyor.

"Ağız ve diş sağlığı hizmetleri de evde uygulanıyor"

Evde sağlık hizmetlerinin önemine değinen Kocaeli İl Sağlık Müdürü Yüksel Pehlevan, "Özellikle Covid-19 pandemisi nedeniyle yüksek risk altında bulunan bu hastalarımıza korona virüs aşılaması başta olmak üzere muayene, kan alımı, tahlil hizmetleri, enjeksiyon, pansuman, serum, sonda uygulamaları, kan şekeri - tansiyon ölçüm ve takibi gibi birçok hizmet evde sağlık ekiplerimiz tarafından titizlikle uygulanıyor. Ayrıca ihtiyacı olan hastalarımızın ilaç, hasta alt bezi, havalı yatak, hasta yatağı gibi ihtiyaçları da ekiplerimiz tarafından gideriliyor. Diş sağlığı merkezlerine gidemeyecek durumda olanlara pandemi koşulları çerçevesinde ağız ve diş sağlığı hizmetleri de diş hekimleri tarafından evlerinde gerçekleştirilmektedir" dedi.

"30 bin 84 hastaya evde sağlık hizmeti sunduk"

Kocaeli'de toplamda 27 ekipten oluşan 107 personelin evde sağlık hizmetlerinde görev yaptığını belirten Pehlevan, sözlerine şöyle devam etti:

"2021 yılında 5 uzman hekim, 15 pratisyen hekim, 6 diş hekimi ve 81 sağlık personeliyle şuana kadar toplam 30 bin 84 hastaya evde sağlık hizmeti sunduk. 2020 yılı içinde ilimizde 42 bin 216 hasta takip edilmiş olup, 88 bin 789 ev ziyareti gerçekleştirilmiştir. 55 yaş ve üzeri aşı olmak isteyen 'evde sağlık' hizmetine kayıtlı hastalara 6 bin 565 doz Covid-19 aşısı yapıldı. Ayrıca Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, evde bakım ekipleriyle de koordineli olarak hastalarımıza sağlık hizmetlerinin yanı sıra saç sakal kesimi, banyo, ev temizliği gibi sosyal hizmetler verilmesine de katkı sağlıyor. Kocaeli İl Sağlık Müdürlüğü ve Kızılay arasında gerçekleştirilen protokol kapsamında ise bazı ihtiyaç sahibi ailelere gerekli sosyal yardımlar gerçekleştirildi" diye konuştu.

Pehlevan, evde sağlık hizmetinden yararlanmak isteyen yaşlı, yatalak ve kronik hastaların ya da yakınlarının 444 38 33 numaralı telefonu aramaları gerektiğini ifade etti.

30 bin hastanın ayağına kadar hizmet
30 bin hastanın ayağına kadar hizmet
30 bin hastanın ayağına kadar hizmet
30 bin hastanın ayağına kadar hizmet

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / FEHİME KARTAL

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