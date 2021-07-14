30 bin boş makaron ele geçirildi
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30 bin boş makaron ele geçirildi

30 bin boş makaron ele geçirildi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Muğla'da Kurban Bayramı öncesi İl Emniyet Müdürlüğü'nün ilgili birimleri tarafından denetimler sıklaştırıldı.

Muğla'da Kurban Bayramı öncesi İl Emniyet Müdürlüğü'nün ilgili birimleri tarafından denetimler sıklaştırıldı.

Muğla KOM Şube Müdürlüğü Kaçakçılık Büro Amirliği ekiplerince yapılan çalışmalar neticesinde bandrolsüz gümrük kaçağı tütün ticareti yaptığı tespit edilen şahsın aracı alınan arama kararına istinaden durdurulduktan sonra araçta arama yapıldı.

Yapılan aramada, 3 koli içerisinde toplamda 30 bin boş bandrolsüz makaron, 3 paket tepsi sigara olarak tabir edilen toplamda 12 bin adet bandrolsüz doldurulmuş makaron ele geçirildi. Şüpheli şahıs hakkında kaçakçılık ile mücadele kanununa muhalefet suçundan işlem yapıldı - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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