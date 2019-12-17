30 ayrı suçtan aranıyordu, jandarma yakaladı

17.12.2019 15:35 | Son Güncelleme: 17.12.2019 15:40

Milas'ta ev, işyeri ve hayvan hırsızlığı gibi olaylara karıştığı iddiasıyla aranan şahıs, jandarma ekiplerinin takibi sonucunda yakalandı.



Milas'ta ev, işyeri, büyükbaş hayvan hırsızlığı gibi yaklaşık 30 ayrı hırsızlık olayına karıştığı, yakalanmasının ardından konulduğu cezaevinden firar ettiği iddiasıyla araması bulunan T.A. Milas İlçe Jandarma Komutanlığı Ekipleri'nin çalışması ile yakalandı.



Şahsın Kırcağız Mahallesi'nde aracıyla gezindiğini tespit eden jandarma ekipleri, T.A.'yı yakalamak için operasyon düzenledi.



Jandarmanın kimlik sorgulaması sırasında sahte kimlik veren T. A. daha sonra olay yerinden kaçmaya çalıştı. Kısa sürede zeytinlik arazide yakalandı.



Milas İlçe Jandarma Komutanlığı'nda ifadesine başvurulan T. A. Milas Adliyesi'ne sevk edildi. - MUĞLA

Kaynak: İHA