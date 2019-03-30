30. Arap Birliği Zirvesi - Cezayir Meclis Başkanı Bin Salih - BM Genel Sekreteri Guterres

Cezayir Meclis Başkanı Abdulkadir bin Salih, 30. Arap Birliği Zirvesi'ne katılmak üzere başkent Tunus'a geldi. Bin Salih, Tunus Uluslararası Havalimanı'nda Cumhurbaşkanı Danışmanı Habib es-Sıyd tarafından resmi törenle karşılandı.

Zirveye katılmak üzere Tunus'a gelen Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres de Cumhurbaşkanı Danışmanı Habib es-Sıyd tarafından karşılandı.

Kaynak: AA