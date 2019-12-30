Haberler » Spor » 30 Aralık Pazartesi DHA Spor Gündemi - Spor

30 Aralık Pazartesi DHA Spor Gündemi

14: 15-21: 30 Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Hatay Stadyumu'nda incelemelerde bulunacak.

30.12.2019 09:33 | Son Güncelleme: 30.12.2019 09:33
30 Aralık Pazartesi DHA Spor Gündemi

14: 15-21: 30 Gençlik ve Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Stadyumu'nda incelemelerde bulunacak. Bakan Kasapoğlu daha sonra İskenderun ve 'da bir dizi ziyaret gerçekleştirecek.

BEŞİKTAŞ

Siyah-beyazlı ekip, 3 Ocak'a kadar izinli

GALATASARAY

Sarı-kırmkızılılar, 4 Ocak'a kadar izinli

BASKETBOLING Basketbol Süper Ligi20.00 Arel Üniversitesi Büyükçekmece Basketbol - Fenerbahçe Beko    

 


Kaynak: DHA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
HABER YORUMLARI
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler