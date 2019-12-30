30 Aralık Pazartesi DHA Spor Gündemi
14: 15-21: 30 Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Hatay Stadyumu'nda incelemelerde bulunacak.
30.12.2019 09:33 | Son Güncelleme: 30.12.2019 09:33
14: 15-21: 30 Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Hatay Stadyumu'nda incelemelerde bulunacak. Bakan Kasapoğlu daha sonra İskenderun ve Antakya'da bir dizi ziyaret gerçekleştirecek.
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Kaynak: DHA
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