30 Aralık koronavirüs tablosu açıklandı! 30 Aralık Türkiye'de kaç vaka tespit edildi? 30 Aralık'ta Türkiye'de koronadan kaç kişi öldü?

30 Aralık 2021 Perşembe koronavirüs tablosu açıklandı mı? 30 Aralık 2021 Perşembe günü Türkiye'de bugün koronavirüsten kaç kişi öldü, kaç kişi iyileşti gibi soruların yanıtları araştırıldı. Bugün vaka sayısı, toplam test sayısı, toplam hasta sayısı, toplam hasta sayısı, ağır hasta sayısı ve iyileşen hasta sayısı rakamlarını açıklandı mı? Türkiye korona vaka sayısı ve ölü sayısı kaç oldu? 30 Aralık 2021 Perşembe günü korona tablosu! Türkiye genel korona tablosu kaçta açıklanır? Günlük korona tablosu açıklandı mı? İşte bütün detaylar haberimizdedir…

30 ARALIK KORONAVİRÜS TABLOSU AÇIKLANDI MI?

30 Aralık Perşembekoronavirüs tablosu açıklandı.

30 ARALIK PERŞEMBE TÜRKİYE'DE KORONAVİRÜSTEN KAÇ KİŞİ ÖLDÜ?

Sağlık Bakanlığı son 24 saatte 139 kişinin koronavirüs nedeniyle hayatını kaybettiğini açıkladı.

30 ARALIK PERŞEMBE TÜRKİYE'DE KORONAVİRÜS VAKASI NE KADAR?

Sağlık Bakanlığı son 24 saatte 39 bin 681 kişiye ise yeni tanı konduğunu açıkladı.

30 ARALIK PERŞEMBE TÜRKİYE'DE KAÇ KORONAVİRÜS TESTİ YAPILDI?

Sağlık Bakanlığı son 24 saatte 369 bin 647 test yapıldığını duyurdu.

30 ARALIK PERŞEMBE TÜRKİYE'DE KAÇ KORONAVİRÜSLÜ İYİLEŞTİ?

Sağlık Bakanlığı son 24 saatte 24 bin 854 kişinin koronavirüsü atlattığını açıkladı.

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29 ARALIK ÇARŞAMBA TÜRKİYE'DE KORONAVİRÜSTEN KAÇ KİŞİ ÖLDÜ?

Sağlık Bakanlığı son 24 saatte 142 kişinin koronavirüs nedeniyle hayatını kaybettiğini açıkladı.

29 ARALIK ÇARŞAMBA TÜRKİYE'DE KORONAVİRÜS VAKASI NE KADAR?

Sağlık Bakanlığı son 24 saatte 36 bin 684 kişiye ise yeni tanı konduğunu açıkladı.

29 ARALIK ÇARŞAMBA TÜRKİYE'DE KAÇ KORONAVİRÜS TESTİ YAPILDI?

Sağlık Bakanlığı son 24 saatte 366 bin 363 test yapıldığını duyurdu.

29 ARALIK ÇARŞAMBA TÜRKİYE'DE KAÇ KORONAVİRÜSLÜ İYİLEŞTİ?

Sağlık Bakanlığı son 24 saatte 25 bin 638 kişinin koronavirüsü atlattığını açıkladı.

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