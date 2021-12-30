30 Aralık koronavirüs tablosu açıklandı! 30 Aralık Türkiye'de kaç vaka tespit edildi? 30 Aralık'ta Türkiye'de koronadan kaç kişi öldü?
Vatandaşlar 30 Aralık 2021 Perşembe günü koronavirüs tablosu hakkında araştırma yapıyor. 30 Aralık 2021 Perşembe günü Türkiye'de bugün koronavirüsten kaç kişi öldü, kaç kişi iyileşti? konularında aramalar yapılırken 30 Aralık 2021 Perşembe günü koronavirüs tablosu açıklandı mı? Peki, 30 Aralık 2021 Perşembe günü korona tablosu açıklandı mı? İşte Türkiye genel korona tablosu! Günlük korona tablosu
30 Aralık 2021 Perşembe koronavirüs tablosu açıklandı mı? 30 Aralık 2021 Perşembe günü Türkiye'de bugün koronavirüsten kaç kişi öldü, kaç kişi iyileşti gibi soruların yanıtları araştırıldı. Bugün vaka sayısı, toplam test sayısı, toplam hasta sayısı, toplam hasta sayısı, ağır hasta sayısı ve iyileşen hasta sayısı rakamlarını açıklandı mı? Türkiye korona vaka sayısı ve ölü sayısı kaç oldu? 30 Aralık 2021 Perşembe günü korona tablosu! Türkiye genel korona tablosu kaçta açıklanır? Günlük korona tablosu açıklandı mı? İşte bütün detaylar haberimizdedir…
30 Aralık Perşembekoronavirüs tablosu açıklandı.
Sağlık Bakanlığı son 24 saatte 139 kişinin koronavirüs nedeniyle hayatını kaybettiğini açıkladı.
Sağlık Bakanlığı son 24 saatte 39 bin 681 kişiye ise yeni tanı konduğunu açıkladı.
Sağlık Bakanlığı son 24 saatte 369 bin 647 test yapıldığını duyurdu.
Sağlık Bakanlığı son 24 saatte 24 bin 854 kişinin koronavirüsü atlattığını açıkladı.
Sağlık Bakanlığı son 24 saatte 142 kişinin koronavirüs nedeniyle hayatını kaybettiğini açıkladı.
Sağlık Bakanlığı son 24 saatte 36 bin 684 kişiye ise yeni tanı konduğunu açıkladı.
Sağlık Bakanlığı son 24 saatte 366 bin 363 test yapıldığını duyurdu.
Sağlık Bakanlığı son 24 saatte 25 bin 638 kişinin koronavirüsü atlattığını açıkladı.
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