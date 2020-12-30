30 Aralık Çarşamba hava durumu! Bugün hava nasıl? İstanbul, İzmir, Ankara hava durumu! Hava yağmurlu mu, karlı mı, güneşli mi?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün paylaştığı tahmini verilere göre bugün hava durumu nasıl olacak? Tahmini hava durumu bilgilerini öğrenmek için yazımızı okuyabilirsiniz. Peki hava karlı mı olacak? Yağmur mu yağacak? Hava bulutlu, güneşli mi olacak? İşte 30 Aralık 2020 günlük hava durumu tahminleri!

Vatandaşlar hava durumuna göre günlük işlerini düzenlemek istiyorlar. Bu bakımdan hava durumu tahminlerini araştırıp en doğru hava durumu verilerini öğrenmek istiyorlar. Sizlere Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün resmi günlük hava durumu tahmini verilerini paylaşacağız.

30 ARALIK ÇARŞAMBA 2020 GÜNLÜK HAVA DURUMU TAHMİNİ

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin batı kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Kıyı Ege ile Edirne, Çanakkale, Balıkesir'in batısı, Antalya, Isparta'nın güneyi ve Burdur'un doğusunun aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde yer yer buzlanma ve don ile birlikte sis ve pus olayı bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik beklenmiyor, Ülkemiz genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle güney ve güneybatı, Güneydoğu Anadolu'da kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın batısı ile Kuzey Ege kıyılarında kuvvetlice (30-50 km/saat) eseceği tahmin ediliyor.

BAZI İLLERE GÖRE HAVA DURUMU VE SICAKLIK DERECELERİ

BALIKESİR °C, 17°C

EDİRNE °C, 16°C

İSTANBUL °C, 16°C

KOCAELİ °C, 21°C

A.KARAHİSAR °C, 13°C

DENİZLİ °C, 15°C

İZMİR °C, 17°C

MANİSA °C, 16°C

ADANA °C, 21°C

ANTALYA °C, 19°C

HATAY °C, 16°C

ISPARTA °C, 12°C

ANKARA °C, 13°C

ESKİŞEHİR °C, 13°C

KONYA °C, 13°C

YOZGAT °C, 10°C

BOLU °C, 13°C

DÜZCE °C, 20°C

KASTAMONU °C, 12°C

ZONGULDAK °C, 19°C

GÜMÜŞHANE °C, 8°C

RİZE °C, 16°C

SAMSUN °C, 20°C

TRABZON °C, 16°C

ERZURUM °C, 0°C

KARS °C, -3°C

MALATYA °C, 2°C

VAN °C, 3°C

DİYARBAKIR °C, 11°C

GAZİANTEP °C, 14°C

SİİRT °C, 12°C

ŞANLIURFA °C, 17°C

30 ARALIK ÇARŞAMBA 2020 İSTANBUL GÜNLÜK HAVA DURUMU/ NE ZAMAN KAR YAĞACAK?

Parçalı bulutlu, batısının yer yer çok bulutlu, Edirne'nin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin doğusunda yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik beklenmiyor, mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle Güney ve Güneybatı(Lodos) yönlerden orta kuvvette, bölgenin batısında kuvvetlice (30-50 km/saat) eseceği tahmin ediliyor.

30 ARALIK ÇARŞAMBA 2020 ANKARA GÜNLÜK HAVA DURUMU/ NE ZAMAN KAR YAĞACAK?

Bölge genelinin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin edilmektedir.Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi beklenmektedir.

HAVA SICAKLIĞI: Mevsim normallerinin üzerinde 3 ila 5 derece seyretmeye devam etmesi bekleniyor.

RÜZGAR: Güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin edilmektedir.

30 ARALIK ÇARŞAMBA 2020 İZMİR GÜNLÜK HAVA DURUMU/ NE ZAMAN KAR YAĞACAK?

Bölge geneli parçalı çok bulutlu, batı kesimleri ile akşam saatlerinden sonra Aydın'ın doğusu aralıklı ve yerel sağanak yağmurlu geçecek.

HAVA SICAKLIĞI: Güney kesimlerinde 2 ila 4 derece, orta ve kuzey kesimlerde ise 3 ila 6 derece mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edecek.

RÜZGAR: Güney yönlerden orta kuvvette, Kuzey Ege kıyılarında kuvvetlice (30-50 km/saat) esmesi bekleniyor.

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