30 Aralık 2020 Tv8 Yayın Akışı
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30 Aralık 2020 Tv8 Yayın Akışı

30.12.2020 06:42 | Son Güncelleme: 30.12.2020 06:47
30 Aralık 2020 Tv8 Yayın Akışı

30 Aralık 2020 Çarşamba günü Tv8 yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Tv8 yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Tv8 yayın akışında neler var merak ediliyor. Tv8 kanalında bugün neler var?

Tv8 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Tv8 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

TV8 YAYIN AKIŞI

00:15 Kırmızı Oda

00:15 Doğduğun Ev Kaderindir

02:30 Doya Doya Moda

03:20 Doya Doya Moda

04:30 8x8

05:15 Bilginiz Olsun

06:00 Oynat Bakalım

07:15 8'de Sağlık

08:30 Oynat Bakalım

09:30 Masterchef Türkiye 2020

14:15 Doya Doya Moda

20:00 Masterchef Türkiye 2020

20:00 Doğduğun Ev Kaderindir

Kaynak: InterSinema.com

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