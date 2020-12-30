30 Aralık 2020 TRT spor Yayın Akışı
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30 Aralık 2020 TRT spor Yayın Akışı

30.12.2020 06:42 | Son Güncelleme: 30.12.2020 06:46
30 Aralık 2020 TRT spor Yayın Akışı

30 Aralık 2020 Çarşamba günü Trt spor yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt spor yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Trt spor yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt spor kanalında bugün neler var?

Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

TRT SPOR YAYIN AKIŞI

00:05 Taktik Analiz

00:05 Teknik Analiz

02:00 Stadyum

03:25 Süper Lig Özetler

04:00 TFF 1. Lig Özetler

04:25 Almanya Bundesliga Özetler

04:50 Takvim Yaprakları

04:55 Futbol Anadolu

05:05 Teknik Analiz

05:05 Taktik Analiz

06:58 İstiklal Marşı

07:00 İlk Baskı

08:50 Takvim Yaprakları

08:55 Hava Durumu

09:00 İşitme Engelliler Spor Bülteni

09:15 Süper Lig Özetler

09:15 Süper Lig Goller

09:30 TFF 1. Lig Özetler

09:55 Hava Durumu

09:55 Takvim Yaprakları

10:00 Spor Bülteni

10:50 Hava Durumu

10:55 Takvim Yaprakları

10:55 Efsanelerin İzinde

10:55 Spor Kitaplığı

11:00 Spor Manşet

12:25 Süper Lig Özetler

12:40 Almanya Bundesliga Özetler

12:50 Takvim Yaprakları

12:55 Hava Durumu

13:00 Spor Bülteni

13:45 TFF 1. Lig Özetler

13:45 TFF 1. Lig Goller

13:50 Takvim Yaprakları

13:55 Hava Durumu

14:00 TBMM-TV

14:00 Tbmm - Tv

14:00 Spor Stüdyosu

16:00 Gündem Futbol

17:30 Spor Merkezi

17:30 Süper Lig Özetler

18:00 Spor Merkezi

18:55 Bursaspor - Eskişehirspor

18:55 İstanbulspor A.Ş. - Adana Demirspor

19:55 Hava Durumu

20:00 Spor Akşamı

20:45 Süper Lig Özetler

21:00 Futbol Anadolu

21:00 Stadyum

21:00 Futbol Aklı

22:30 Aktüel Futbol

23:05 Avrupa'dan Futbol

Kaynak: InterSinema.com

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