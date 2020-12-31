30 Aralık 2020 Haberleri
31.12.2020 01:15 | Son Güncelleme: 31.12.2020 01:19
30 Aralık 2020 Manşet Haberleri.
- Atletico Madrid, evinde Getafe'yi 1-0 yendi
- Bilim Kurulu Üyesi Prof. Ateş Kara'dan Çin aşısının güvenilirliğiyle ilgili dikkat çeken 'araba' benzetmesi
- Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'den il protokolüne 250 TL'lik alkollü yılbaşı paketi
- Belediye binasına giremeyen şahıs ortalığı birbirine kattı! Kapıyı yumrukladı, çırılçıplak soyundu
- Usta oyuncu Rasim Öztekin'in ağabeyi vefat etti
- Hollanda'nın efsane futbolcusu Clarence Seedorf, boksa merak sardı
- Sinovac aşısının kullanımı Çin'de yasak mı? İstanbul Başkonsolosu iddiaları yalanladı
- Fenerbahçe, Asvel'i 22 sayı farkla 81-59 mağlup etti
- Eski manken Deniz Akkaya'nın SMA hastalarına yönelik sözlerine tepki yağıyor
- Sibirya soğukları geliyor! Kar yağışı için tarih verildi
- Gelecek Partisi İl Başkanı'na silahlı saldırıyı düzenleyen başka bir il başkan yardımcısının kardeşi çıktı
- Fatih Karagümrük, Norveçli Eggen Hedenstad'ı gündemine aldı
- At spermi satışına başlayan Thomas Müller, yılda 5 milyon TL kazanacak
- Son Dakika! Bilim Kurulu toplantısı sonrası Bakan Koca'dan aşı açıklaması: 28 gün ara ile iki doz halinde uygulanacak
- G.Saraylıları heyecanlandıran gelişme! Ünlü isim, Diego Costa transferinin ateşini yaktı
- Dövülerek öldürülen Alperen'in annesi ve sevgilisinin yargılanmasına başlandı
- İçişleri Bakanlığı, 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması hakkında merak edilen soruları cevapladı
- 20 günde 5 kilo veren Balotelli, Monza ile çıktığı ilk maçta gol attı
- Kan donduran anne cinayetinde şoke eden detay! Şizofreni hastası oğlu, olaydan 15 gün önce kullandığı ilaçları kesmiş
- Mesanesinden 2,5 kilo taş çıktı, 'Ömür boyu saklayacağım' dedi
- Ünlü model Demi Rose, göğüs dekolteli cesur pozlarıyla takipçilerini büyüledi
- Aşılamada yol haritası hazır: Günde 1 milyon 100 bin kişi aşılanacak
- Joe Biden'dan 'Seçilmiş başkan Harris' gafı
- Attığı gole çılgınlar gibi sevinen futbolcu, şortunu indirdi! Herkes şaştı kaldı
- Son Dakika: Kobani olayları soruşturmasında Selahattin Demirtaş'ın da aralarında olduğu 108 kişi hakkında iddianame hazırlandı
- Son Dakika: Türkiye'de 30 Aralık günü koronavirüs nedeniyle 254 kişi vefat etti, 15 bin 692 yeni vaka tespit edildi
- Yemen'in Aden Havalimanı'ndaki patlamalarda ölü sayısı 22'ye yükseldi
- Font, Barcelona Başkanı olursa takımın başına Xavi geliyor
- Tottenham-Fulham maçı koronavirüs nedeniyle ertelendi
- Aylin Sözer'in ailesi katilin sevgili iddialarını yalanladı
- Demet Akalın, tuvaletini kirleten ismin Zara olduğu iddialarını yalanladı
- Son Dakika: Türkiye'ye çağ atlatacak gelişme! Pazartesiyi salıya bağlayan gece 5A uydusu uzaya fırlatılacak
- İlk üretilecek yerli otomobili 5 milyona satın alan iş adamı Muzaffer Altıntaş, koronavirüse yenik düştü
- Türkiye'yi sarsan Aylin Sözer cinayetinde katil zanlısı uyuşturucu bahanesine sığındı
- TFF Süper Kupa, Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacak
- Öğretim görevlisi Aylin Sözer'in katil zanlısının avukatından açıklama: Zorunlu olarak atandım
- İki aile arasındaki silahlı kavgada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı! Dehşet anları kamerada
- 4.3 büyüklüğündeki depreme röportaj sırasında yakalandı
- Balkondan düşen 19 yaşındaki genç feci şekilde can verdi
- Aytemiz Alanyaspor, Hasan Hüseyin Acar ile sözleşme imzaladı