30 Aralık 2020 Eurosport Yayın Akışı
30 Aralık 2020 Çarşamba günü Eurosport yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Eurosport yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Eurosport yayın akışında neler var merak ediliyor. Eurosport kanalında bugün neler var?
Eurosport yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Eurosport kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
EUROSPORT YAYIN AKIŞI
00:25 Haberler
00:30 Biatlon
00:30 Kayakla Atlama
01:00 Rally Raid
01:00 Biatlon
01:30 Olimpiyat Oyunları
02:30 Olimpiyat Oyunları
03:30 Bisiklet
05:00 Snooker
07:00 Bisiklet
09:00 Snooker
09:00 Futbol
10:30 Tenis
10:30 Kayakla Atlama
11:30 Alp Disiplini
11:30 Tenis
12:30 Tenis
12:30 Alp Disiplini
13:20 Alp Disiplini
14:15 Alp Disiplini
15:00 Alp Disiplini
15:00 Kayakla Atlama
16:05 Alp Disiplini
17:00 Kayakla Atlama
17:05 Alp Disiplini
18:15 Kayakla Atlama
19:00 Haberler
19:05 Alp Disiplini
20:15 Alp Disiplini
20:30 Kayakla Atlama
21:30 Haberler
21:35 Kayakla Atlama
22:00 Tenis
22:45 Alp Disiplini
23:30 Tenis
23:45 Alp Disiplini
Kaynak: InterSinema.com