30 Aralık 2020 Bein sports 1 Yayın Akışı
30 Aralık 2020 Çarşamba günü Bein sports 1 yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Bein sports 1 yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Bein sports 1 yayın akışında neler var merak ediliyor. Bein sports 1 kanalında bugün neler var?
Bein sports 1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Bein sports 1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
BEIN SPORTS 1 YAYIN AKIŞI
00:00 beIN Manşet
00:45 Süper Lig
01:00 1. Lig
01:00 UEFA Şampiyonlar Ligi
02:00 Maç Saati
03:00 beIN Teknik
03:45 Süper Lig
03:45 Maç Saati
04:00 TFF 1. Lig Maç Özetleri
04:30 beIN Manşet
05:45 Süper Lig Maç Özetleri
05:45 Maç Saati
06:30 TFF 1. Lig Haftanın Golleri
06:45 Maç Saati
07:30 Maç Saati
08:00 beIN Manşet
08:30 Maç Saati
09:00 Süper Lig Haftanın Golleri
09:15 Gamer
09:15 Maç Saati
10:00 UEFA Şampiyonlar Ligi
10:15 Maç Saati
11:00 Süper Lig
11:30 UEFA Şampiyonlar Ligi Maç Özetleri
12:00 1. Lig
12:00 Süper Lig
13:00 TFF 1. Lig Maç Özetleri
13:30 Taraftar
14:00 Maç Saati
14:00 Süper Lig Maç Özetleri
14:00 Taraftar
14:30 Futbolun Şehirleri
14:45 TFF 1. Lig Haftanın Golleri
15:00 Futbolun Şehirleri
15:15 Özkan Sümer'in Hayatı
15:30 Gamer
15:45 Süper Lig Kısa Özet
16:00 İH Konyaspor - Ç. Rizespor
16:00 beIN Teknik
16:30 Ligue 1 İlk Yarının Ardından
16:45 Süper Lig
17:00 İH Konyaspor - Ç. Rizespor
17:00 beIN Teknik
17:00 beIN Manşet
18:00 Özel Röportaj
18:00 UEFA Şampiyonlar Ligi Maç Özetleri
18:00 Süper Lig
18:30 Maç Başlıyor
19:00 FTA Antalyaspor - A. Hatayspor
19:00 Süper Lig Maç Özetleri
19:00 Beşiktaş - DG. Sivasspor
19:00 UEFA Avrupa Ligi Magazin
19:45 TFF 1. Lig Haftanın Golleri
19:45 Süper Lig
20:00 FTA Antalyaspor - A. Hatayspor
20:00 beIN Manşet
20:00 Beşiktaş - DG. Sivasspor
21:00 Süper Lig
21:00 beIN Manşet
21:00 beIN Teknik
21:00 Maç Sonu
21:30 Özel Röportaj
22:00 beIN Teknik
22:00 1. Lig
23:00 Serie A İlk Yarının Ardından
23:30 TFF 1. Lig Maç Özetleri
Kaynak: InterSinema.com