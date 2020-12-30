30 Aralık 2020 Bein sports 1 Yayın Akışı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

30 Aralık 2020 Bein sports 1 Yayın Akışı

30.12.2020 06:42 | Son Güncelleme: 30.12.2020 06:46
30 Aralık 2020 Bein sports 1 Yayın Akışı

30 Aralık 2020 Çarşamba günü Bein sports 1 yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Bein sports 1 yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Bein sports 1 yayın akışında neler var merak ediliyor. Bein sports 1 kanalında bugün neler var?

Bein sports 1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Bein sports 1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

BEIN SPORTS 1 YAYIN AKIŞI

00:00 beIN Manşet

00:45 Süper Lig

01:00 1. Lig

01:00 UEFA Şampiyonlar Ligi

02:00 Maç Saati

03:00 beIN Teknik

03:45 Süper Lig

03:45 Maç Saati

04:00 TFF 1. Lig Maç Özetleri

04:30 beIN Manşet

05:45 Süper Lig Maç Özetleri

05:45 Maç Saati

06:30 TFF 1. Lig Haftanın Golleri

06:45 Maç Saati

07:30 Maç Saati

08:00 beIN Manşet

08:30 Maç Saati

09:00 Süper Lig Haftanın Golleri

09:15 Gamer

09:15 Maç Saati

10:00 UEFA Şampiyonlar Ligi

10:15 Maç Saati

11:00 Süper Lig

11:30 UEFA Şampiyonlar Ligi Maç Özetleri

12:00 1. Lig

12:00 Süper Lig

13:00 TFF 1. Lig Maç Özetleri

13:30 Taraftar

14:00 Maç Saati

14:00 Süper Lig Maç Özetleri

14:00 Taraftar

14:30 Futbolun Şehirleri

14:45 TFF 1. Lig Haftanın Golleri

15:00 Futbolun Şehirleri

15:15 Özkan Sümer'in Hayatı

15:30 Gamer

15:45 Süper Lig Kısa Özet

16:00 İH Konyaspor - Ç. Rizespor

16:00 beIN Teknik

16:30 Ligue 1 İlk Yarının Ardından

16:45 Süper Lig

17:00 İH Konyaspor - Ç. Rizespor

17:00 beIN Teknik

17:00 beIN Manşet

18:00 Özel Röportaj

18:00 UEFA Şampiyonlar Ligi Maç Özetleri

18:00 Süper Lig

18:30 Maç Başlıyor

19:00 FTA Antalyaspor - A. Hatayspor

19:00 Süper Lig Maç Özetleri

19:00 Beşiktaş - DG. Sivasspor

19:00 UEFA Avrupa Ligi Magazin

19:45 TFF 1. Lig Haftanın Golleri

19:45 Süper Lig

20:00 FTA Antalyaspor - A. Hatayspor

20:00 beIN Manşet

20:00 Beşiktaş - DG. Sivasspor

21:00 Süper Lig

21:00 beIN Manşet

21:00 beIN Teknik

21:00 Maç Sonu

21:30 Özel Röportaj

22:00 beIN Teknik

22:00 1. Lig

23:00 Serie A İlk Yarının Ardından

23:30 TFF 1. Lig Maç Özetleri

Kaynak: InterSinema.com

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Özgür Özel Yaşar Güler Mustafa Şentop Mevlüt Çavuşoğlu Selahattin Demirtaş
Magazin Berk Oktay Hande Erçel Enis Arıkan Seren Serengil
Spor Vitor Hugo Erol Bulut Okan Buruk Sergen Yalçın Abdullah Avcı
Tüm Haberler Silah Erkek Beşiktaş Öğretim Görevlisi
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: 30 Aralık 2020 Bein sports 1 Yayın Akışı - Haberler TV
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 30.12.2020 06:46:48. #1.15#
title