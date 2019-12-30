30 Aralık 2019 TRT spor Yayın Akışı

30.12.2019 06:45 | Son Güncelleme: 30.12.2019 06:45

Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

TRT SPOR YAYIN AKIŞI

01:00 Teknik Analiz

02:00 Stadyum

04:00 TFF 1. Lig Özetler

04:30 Süper Lig Özetler

05:00 İngiltere Premier Lig Özetler

05:35 Kupa İtalya Magazin

05:50 Takvim Yaprakları

05:55 Spor Kitaplığı

06:00 Teknik Analiz

06:58 İstiklal Marşı

07:00 İlk Baskı

08:50 Takvim Yaprakları

08:55 Hava Durumu

09:00 İşitme Engelliler Spor Bülteni

09:15 Süper Lig Özetler

09:50 Spor Kitaplığı

09:55 Hava Durumu

10:00 Spor Bülteni

10:55 Takvim Yaprakları

11:00 Spor Manşet

12:20 TFF 1. Lig Özetler

12:50 Takvim Yaprakları

12:55 Hava Durumu

13:00 Spor Bülteni

13:30 Süper Lig Özetler

14:00 Spor Stüdyosu

15:20 Spor Atlası

15:30 Spor Bülteni

16:00 Gündem Futbol

17:00 İngiltere Premier Lig Özetler

17:30 Spor Merkezi

18:30 Futbol Anadolu

19:55 Basketbol Süper Lig Karş.' Arel Üniversitesi Büyükçekmece Ba

20:45 Süper Lig Özetler

21:00 Basketbol Süper Lig Karş.' Arel Üniversitesi Büyükçekmece Ba

21:45 Stadyum

23:30 90'dan Sonra

Kaynak: InterSinema.com