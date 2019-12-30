30 Aralık 2019 Eurosport Yayın Akışı

30.12.2019 06:45 | Son Güncelleme: 30.12.2019 06:45

Eurosport yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Eurosport kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

EUROSPORT YAYIN AKIŞI

00:10 Alp Disiplini

01:00 Alp Disiplini

02:00 Kayaklı Koşu

03:30 Kayakla Atlama

05:00 Alp Disiplini

06:30 Alp Disiplini

07:15 Alp Disiplini

08:00 Kayaklı Koşu

09:00 Kayaklı Koşu

10:00 Olimpiyat Oyunları

11:00 Olimpiyat Oyunları

12:20 Kayakla Atlama

13:00 Kayakla Atlama

14:30 Kayaklı Koşu

15:00 Kayaklı Koşu

17:00 Olimpiyat Oyunları

18:00 Olimpiyat Oyunları

18:30 Alp Disiplini

19:00 Alp Disiplini

20:15 Alp Disiplini

20:55 Haberler

21:00 Polo

21:40 Kayaklı Koşu

22:30 Alp Disiplini

23:15 Alp Disiplini

23:55 Haberler

Kaynak: InterSinema.com