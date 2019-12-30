30 Aralık 2019 Bein sports 1 Yayın Akışı
30 Aralık 2019 Pazartesi günü Bein sports 1 yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Bein sports 1 yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Bein sports 1 yayın akışında neler var merak ediliyor. Bein sports 1 kanalında bugün neler var?
Bein sports 1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Bein sports 1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
BEIN SPORTS 1 YAYIN AKIŞI
01:00 Maç Sonu
01:15 Süper Lig Maç Sonu
03:15 Maç Saati
05:00 Maç Saati
06:45 TFF 1. Lig Haftanın Golleri
07:00 UEFA Şampiyonlar Ligi
08:00 Maç Saati
09:45 Maç Sonu
10:00 Süper Lig Maç Sonu
12:00 Maç Saati
13:45 Maç Saati
15:30 Süper Lig Haftanın Golleri
15:45 Maç Sonu
16:00 Süper Lig Maç Sonu
18:00 beIN Manşet
19:00 Maç Saati
20:45 Kısa Özet: Çaykur Rizespor - Fenerbahçe
22:00 UEFA Şampiyonlar Ligi
23:00 UEFA Avrupa Ligi