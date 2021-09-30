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SPOR 30. Alanya Uluslararası Triatlon Yarışları başladı

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

SPOR 30. Alanya Uluslararası Triatlon Yarışları başladıEngin ANAK ALANYA (Antalya), (DHA) - Antalya'nın Alanya ilçesinde bu yıl 30'uncusu düzenlenen Alanya Uluslararası Triatlon Yarışları, Yıldızlar Festivali Yarışları ile Galip Dere Plajı'nda başladı.

ALANYA, ANTALYA (DHA) - SPOR 30. Alanya Uluslararası Triatlon Yarışları başladı

Engin ANAK ALANYA ( Antalya ), (DHA) - Antalya'nın Alanya ilçesinde bu yıl 30'uncusu düzenlenen Alanya Uluslararası Triatlon Yarışları, Yıldızlar Festivali Yarışları ile Galip Dere Plajı'nda başladı.

Yarışın startını Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, Avrupa Triatlon Federasyonu Başkanı Dünya Triatlon Kurulu Avrupa Temsilcisi Ranato Bertrandi ve Türkiye Triatlon Federasyonu Başkanı Bayram Yalçınkaya verdi. Alanya Triatlon tarihinin 30'uncu yılında Yıldız Festivali Yarışları, Paratriatlon Dünya Kupası, Yaş Grupları Türkiye Şampiyonası ve Alanya 30'uncu Yıl Nostalji Yarışı yapılıyor. İlk gün yarışlarında Kadınlar ve Erkekler Yıldızlar Festivali yarı finalleri koşuldu. Rakiplerini geride bırakan ilk 20 sporcu 2 Ekim Cumartesi günü Yıldızlar Festivali Finalleri'nde yarışmaya hak kazandı.

30 YILLIK GURURU TAŞIYORUZ

Organizasyon hakkında konuşan Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, Triatlon Yarışları'nın bu yıl 30'uncusunu gerçekleştiriyoruz. Dünyanın yaklaşık 41 ülkesinden bine yakın sporcuyu, hocaları ve aileleriyle Alanya'da ağırlıyoruz. 30 yıldır aralıksız süren dünyadaki iki organizasyondan birisi. Haklı bir gurur içerisindeyiz dedi.

PARATRIATLON DÜNYA KUPASI OLACAK

1 Ekim Cuma günü Paratriatlon Dünya Kupası yarışları saat 10.00'da start alacak. 41 sporcu kıyasıya mücadele verecek. Dünya Kupası'nın ödül töreni saat 14.00'te Alanya Belediye Binası arkasındaki etkinlik alanında gerçekleştirilecek.

SPOR 30. Alanya Uluslararası Triatlon Yarışları başladı

SPOR 30. Alanya Uluslararası Triatlon Yarışları başladı

SPOR 30. Alanya Uluslararası Triatlon Yarışları başladı

SPOR 30. Alanya Uluslararası Triatlon Yarışları başladı

SPOR 30. Alanya Uluslararası Triatlon Yarışları başladı

SPOR 30. Alanya Uluslararası Triatlon Yarışları başladı

SPOR 30. Alanya Uluslararası Triatlon Yarışları başladı

SPOR 30. Alanya Uluslararası Triatlon Yarışları başladı

SPOR 30. Alanya Uluslararası Triatlon Yarışları başladı

SPOR 30. Alanya Uluslararası Triatlon Yarışları başladı

SPOR 30. Alanya Uluslararası Triatlon Yarışları başladı

SPOR 30. Alanya Uluslararası Triatlon Yarışları başladı

SPOR 30. Alanya Uluslararası Triatlon Yarışları başladı

SPOR 30. Alanya Uluslararası Triatlon Yarışları başladı
Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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