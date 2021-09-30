ALANYA, ANTALYA (İHA) - - 30. Alanya Uluslararası Trıathlon Yarışları başladı

ANTALYA - 30. Alanya Uluslararası Triathlon Yarışları sabah saat 09.00'da Yıldızlar Festivali Yarışları ile Galip Dere Plajı'nda başladı.

Yarışın startını Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, Avrupa Triathlon Federasyonu Başkanı, Dünya Triathlon Kurulu Avrupa Temsilcisi Ranato Bertrandi ve Türkiye Triathlon Federasyonu Başkanı Bayram Bayram Yalçınkaya verdi. Alanya Triathlon tarihinin 30. yılında; Yıldız Festivali Yarışları, Paratriathlon Dünya Kupası, Yaş Grupları Türkiye Şampiyonası ve Alanya 30. Yıl Nostalji Yarışı yapılıyor.

"30 yıllık gururu taşıyoruz"

İlk gün yarışlarında Kadınlar ve Erkekler Yıldızlar Festivali Yarı Finalleri koşuldu. Rakiplerini geride bırakan ilk 20 sporcu 2 Ekim Cumartesi günü Yıldızlar Festivali Finalleri'nde yarışmaya hak kazandı. Organizasyon hakkında konuşan Başkan Yücel, "Triathlon Yarışlarının bu yıl 30'uncusunu gerçekleştiriyoruz. Dünyanın yaklaşık 41 ülkesinden bine yakın sporcuyu, hocaları ve aileleriyle birlikte Alanya'da ağırlıyoruz. 30 yıldır aralıksız süren dünyadaki iki organizasyondan birisi. Haklı bir gurur içerisindeyiz" dedi.

Paratriathlon dünya kupası olacak

1 Ekim Cuma günü Paratriathlon Dünya Kupası yarışları saat 10.00'da start alacak. 41 Engel tanımayan sporcu kıyasıya mücadele verecek. Dünya Kupası'nın ödül töreni saat 14.00'de Alanya Belediye Binası arkası etkinlik alanında gerçekleştirilecek.