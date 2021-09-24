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30. Alanya Nostalji Triatlonu, geçmişte Alanya'da yarışmış sporcular arasında yapılacak

AA / Muhammed Boztepe - Haberler | Spor
30. Alanya Nostalji Triatlonu, geçmişte Alanya'da yarışmış sporcular arasında yapılacak

Bu yıl 30. kez yapılacak tarihi Alanya Triatlonu'na en son 1991-2000 yılları arasında yarışmış sporcular davet edildi.

ALANYA, ANTALYA (AA) - Bu yıl 30. kez yapılacak tarihi Alanya Triatlonu'na en son 1991-2000 yılları arasında yarışmış sporcular davet edildi.

Türkiye Triatlon Federasyonundan (TTF) yapılan açıklamaya göre, Federasyon ile Alanya Belediyesi'nin organizasyonuyla düzenlenecek yarışma, 300 metre yüzme, 6 bin 700 metre bisiklet ve 1700 metre koşu etaplarından oluşuyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Türkiye Triatlon Federasyonu Başkanı Bayram Yalçınkaya, 90'lı yıllarda Alanya Triatlonu'nda yarışma onurunu elde ettiğini belirterek, "Bu tanıdık heyecanını uzun yıllar sonra tekrar tadacak olmaktan dolayı hem mutlu hem de gururluyum. Triatlon tutkusunun asla bitmediğini göstermek için eski arkadaşlarımız için de güzel bir fırsat. Herkesi eski günleri yad etmeye ve bu heyecanı tekrar yaşamaya davet ediyorum." ifadelerini kutladı.

Yalçınkaya, bu yıl organizasyonda tekrardan yarışacağını sözlerine ekledi.

Yarışma, 3 Ekim Pazar günü yapılacak.

AA / Muhammed Boztepe - Spor Haberleri
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