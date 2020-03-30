30. Akbank Caz Festivali, "Evin Caz Hali" konserleri ile devam ediyor
Akbank Sanat'ın nisan ayında gerçekleştirmeyi planladığı kültür sanat etkinlikleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına ilişkin alınan tedbirler kapsamında sosyal medya kanallarından sanatseverlerle buluşuyor.
Akbank Sanat'ın nisan ayında gerçekleştirmeyi planladığı kültür sanat etkinlikleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına ilişkin alınan tedbirler kapsamında sosyal medya kanallarından sanatseverlerle buluşuyor.
Bu kapsamda "30. Akbank Caz Festivali" bünyesinde düzenlenen "Yıl Boyu Caz" programları, "Evin Caz Hali" konserleri dinleyicilerin beğenisine sunuluyor.
Davul ve performans sanatçısı Berke Can Özcan ile başlayan "Evin Caz Hali" konserleri, nisan ayında Akbank Sanat'ın Instagram hesabından canlı yayınlanacak.
Saat 19.00'da başlayacak konserlerde, 1 Nisan'da Çağrı Sertel, 3 Nisan'da Ozan Musluoğlu, 10 Nisan'da Barış Demirel ve Efe Demiral, 17 Nisan'da Serhan Erkol ve 24 Nisan'da Ece Göksu ile Can Çankaya sahne alacak.
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Kaynak: AA