30 Ağustos Zaferi" Telsizlerle Anlatıldı

Büyükçekmece Belediyesi ve Tüm Telsiz Amatörleri Derneği (TAMAD) iş birliğiyle dünya ülkelerine 96. yılı kutlanan 30 Ağustos Zafer'i anlatıldı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Büyükçekmece Kültürpark'ta gerçekleştirilen etkinlikte, tüm dünya ülkeleriyle telsiz iletişimi aracılığıyla çevrime girilerek, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın tarihi süreci hakkında İngilizce, Almanca, İtalyanca, Fransızca ve Arapça olarak bilgilendirme yapıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün, 30 Ağustos'un Türk tarihinin şanlı ve gurur dolu dönüm noktalarından biri olduğunu belirtti.

30 Ağustos'un Türk milletinin kurtuluş ve özgürlük inancının zaferi olduğunu vurgulayan Akgün, "Türk milletinin, ebedi Başkomutan Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde kazandığı zaferlerin bağımsızlıkla taçlandırıldığı gündür. Bu zaferin TAMAD aracılığıyla dünyanın farklı ülkelerindeki insanlara anlatılması çok önemli bir olaydır. Çünkü 30 Ağustos Zaferi sıradan bir zafer değildir." ifadelerini kullandı.