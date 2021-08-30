30 Ağustos zaferi, çeşitli etkinliklerle kutlandı
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30 Ağustos zaferi, çeşitli etkinliklerle kutlandı

30 Ağustos zaferi, çeşitli etkinliklerle kutlandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Uşak'ta 30 Ağustos Zafer Bayramı Zaferi, 99. Yıl dönümünde Uşak'ta farklı etkinliklerle kutlandı.

Uşak'ta 30 Ağustos Zafer Bayramı Zaferi, 99. Yıl dönümünde Uşak'ta farklı etkinliklerle kutlandı.

15 Temmuz Şehitler Meydanı'nda düzenlenen etkinliğe Uşak Valisi Funda Kocabıyık, Adalet ve Kalkınma Milletvekilleri Mehmet Altay ve İsmail Güneş, Cumhuriyet Halk Partisi Milletvekili Özkan Yalım, Uşak Belediye Başkanı Mehmet Çakın, Cumhuriyet Başsavcısı Bünyami Korkmaz, Uşak Üniversitesi Rektörü Ekrem Savaş, Uşak İl Emniyet Müdürü Mesut Gezer, İl Jandarma Komutanı Murat Kılıç, siyasi parti yetkilileri ve sivil toplum örgütleri temsilcileri katıldı. Program Vali Kocabıyık ve Başkan Çakın'ın çelenk sunumuyla başladı. 1 dakikalık saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından Kocabıyık, valilikte protokol üyelerinin tebriklerini kabul etti. Meydanda devam eden etkinlikte Orhan Dengiz Anadolu Lisesi öğrencileri çeşitli şiir okurken İl Jandarma Komutanlığına bağlı Binbaşı Ünal Bayhan, konuşma yaptı. Konuşmanın ardından halk oyunlarının oyunuyla program sona erdi. - UŞAK

30 Ağustos zaferi, çeşitli etkinliklerle kutlandı
30 Ağustos zaferi, çeşitli etkinliklerle kutlandı
30 Ağustos zaferi, çeşitli etkinliklerle kutlandı
30 Ağustos zaferi, çeşitli etkinliklerle kutlandı
30 Ağustos zaferi, çeşitli etkinliklerle kutlandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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