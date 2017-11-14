30 Ağustos Zafer İlköğretim Okulu Öğrencileri 'Ağaç Kardeşliği' Projesine Destek Sundu
İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Vodafone tarafından ‘Çocuklar İçin Koş’ teması ile gerçekleştirilen Tema ‘Ağaç Kardeşliği’ projesine 30 Ağustos Zafer İlköğretim okulu öğrencileri destek sundu.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Vodafone tarafından 'Çocuklar İçin Koş' teması ile gerçekleştirilen Tema 'Ağaç Kardeşliği' projesine 30 Ağustos Zafer İlköğretim okulu öğrencileri destek sundu.
Levent Yıldırım yönetiminde gerçekleşen projeye proje 3/F sınıfı öğrencileri yardım severlik koşusu kampanyası kapsamında koştu.
Tema Vakfı, 'Ağaç Kardeşliği' projesi kapsamında çocukların doğa eğitim programları ile yaşamayı öğrenmesini amaçlıyor. - KIRŞEHİR