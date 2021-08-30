30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMININ 99. YIL DÖNÜMÜ ERFELEK' TE TÖRENLERLE KUTLANDI.
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30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMININ 99. YIL DÖNÜMÜ ERFELEK' TE TÖRENLERLE KUTLANDI.

30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMININ 99. YIL DÖNÜMÜ ERFELEK' TE TÖRENLERLE KUTLANDI.
Habermetre - Haberler | Toplum

30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMININ 99. YIL DÖNÜMÜ ERFELEK' TE TÖRENLERLE KUTLANDI. 30 Ağustos Zafer Bayramının 99. Yıl dönümü kutlamaları; Musa Can Meydanındaki Atatürk Anıtı'na Kaymakamımız Sayın Burak Bozkurt GÜRSES ve Belediye Başkan V. Sayın Nazmi Hürriyet Kanbur tarafından çelenk sunulması ile başladı. Çelenklerin sunulmasının ardından, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ve Aziz Şehitlerimizin manevi huzurunda saygı duruşu ve İstiklal Marşı okunarak bayrağımız göndere çekildi. Ardından günün anlam ve önemini belirten mesajlar, konuşmalar ve şiirler okundu, kortej gösterisi ile Musa Can Meydanındaki tören sona erdi. Musa Can Meydanındaki Atatürk Anıtı önünde yapılan programının tamamlanmasıyla, Kaymakamımız Sayın Burak Bozkurt GÜRSES ve Belediye Başkan V. Sayın Nazmi Hürriyet Kanbur Kaymakamlık Makamında tebrikleri kabul etti. Tören programına, Erfelek Kaymakamı Sayın Burak Bozkurt GÜRSES, Belediye Başkan V. Sayın Nazmi Hürriyet Kanbur, Kurum Amirleri, Siyasi Parti Temsilcileri, Şehit yakınları ve Gazilerimiz, STK temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: Habermetre

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30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMININ 99. YIL DÖNÜMÜ ERFELEK' TE TÖRENLERLE KUTLANDI. - Haberler
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