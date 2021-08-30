30 Ağustos Zafer Bayramının 99.Yıl Dönümü İlçemizde Coşkuyla Kutlandı
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30 Ağustos Zafer Bayramının 99.Yıl Dönümü İlçemizde Coşkuyla Kutlandı

30 Ağustos Zafer Bayramının 99.Yıl Dönümü İlçemizde Coşkuyla Kutlandı
Habermetre - Haberler | Toplum

30 Ağustos Zafer Bayramının 99. Yıl Dönümü İlçemizde Coşkuyla Kutlandı30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 99. Yıl Dönümü törenine; Kaymakam Göksu BAYRAM, Atabey Belediye Başkan V. Mehmet GÖKMEN, İlçe Jandarma Komutanı Türkan AYDIN, İlçe Emniyet Amiri Mesut DEMİREL, İlçe Müftüsü Dr.

30 Ağustos Zafer Bayramının 99. Yıl Dönümü İlçemizde Coşkuyla Kutlandı30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 99. Yıl Dönümü törenine; Kaymakam Göksu BAYRAM, Atabey Belediye Başkan V. Mehmet GÖKMEN, İlçe Jandarma Komutanı Türkan AYDIN, İlçe Emniyet Amiri Mesut DEMİREL, İlçe Müftüsü Dr. Semih ACET, muhtarlarımız, şehit yakınları ve gazilerimiz, siyasi parti ilçe temsilcileri ile vatandaşlarımız katılmışlardır. Hükümet Konağı bahçesinde saat 11. 00'de başlayan törende ilk olarak Atatürk Anıtı'na çelenkler sunuldu. Ardından saygı duruşunda bulunularak İstiklal Marşımız okundu. J. Ast. Kd. Çvş. Yücel DÜNDAR' ın günün anlam ve önemini belirten konuşmasının ardından Kaymakamlık Makamında tebrikler kabul edildi.

Kaynak: Habermetre

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