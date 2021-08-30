30 Ağustos Zafer Bayramı'nda gelen uçağı Türk bayrağıyla karşıladı

Adıyaman Havalimanı'na iniş yapan yolcu uçağı, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla pist görevlisi tarafından Türk bayrakları ile karşılandı.