30 Ağustos Zafer Bayramı'nda gelen uçağı Türk bayrağıyla karşıladı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

30 Ağustos Zafer Bayramı'nda gelen uçağı Türk bayrağıyla karşıladı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Adıyaman Havalimanı'na iniş yapan yolcu uçağı, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla pist görevlisi tarafından Türk bayrakları ile karşılandı.

Adıyaman Havalimanı'na iniş yapan yolcu uçağı, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla pist görevlisi tarafından Türk bayrakları ile karşılandı.

30 Ağustos Zafer Bayramı'nda İstanbul- Adıyaman seferini yapan TK 2216 sefer sayılı yolcu uçağı, Adıyaman Havalimanı pist görevlisi Fatih Yılmaz tarafından Türk bayraklarıyla karşılandı. Elinde Türk bayrakları bulunan pist görevlisi, bayraklarla pilotlara yön gösterdi. Pist görevlisi Yılmaz, uçağın durması sonrası bayrakları öpüp alnına koyduktan sonra işine kaldığı yerden devam etti.

Pist görevlisinin 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda Türk bayrakları ile pilotlara yön göstermesi cep telefonlarıyla görüntülendi. - ADIYAMAN

30 Ağustos Zafer Bayramı'nda gelen uçağı Türk bayrağıyla karşıladı
30 Ağustos Zafer Bayramı'nda gelen uçağı Türk bayrağıyla karşıladı
30 Ağustos Zafer Bayramı'nda gelen uçağı Türk bayrağıyla karşıladı
30 Ağustos Zafer Bayramı'nda gelen uçağı Türk bayrağıyla karşıladı
30 Ağustos Zafer Bayramı'nda gelen uçağı Türk bayrağıyla karşıladı
30 Ağustos Zafer Bayramı'nda gelen uçağı Türk bayrağıyla karşıladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hamid Karzai Emine Erdoğan Meral Akşener Sultan Alparslan Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Ezgi Mola Murat Boz Demet Şener Bülent Ersoy
Spor Muslera Cristiano Umut Meraş Samet Aybaba Sergen Yalçın
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
30 Ağustos Zafer Bayramı'nda gelen uçağı Türk bayrağıyla karşıladı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 30.8.2021 19:56:49. #1.16#

title